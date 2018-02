Man United | 60 anni fa la tragedia di Monaco | il ricordo dei Busby Babes

Premier League - 26giornata : risultati in diretta LIVE. United - Manca solo il gol : MANCHESTER United-HUDDERSFIELD 0-0 LIVE BOURNEMOUTH-STOKE CITY 0-1 LIVE 5' Shaqiri , SC, BRIGHTON-WEST HAM 1-1 LIVE 8' Murray , B, , 30' Hernandez , WH, LEICESTER-SWANSEA 1-1 LIVE 17' Vardy , L, , ...

Real Madrid - Bale per De Gea : super scambio con il Manchester United : Real Madrid, Bale per De Gea: super scambio con il Manchester United Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, Bale PER DE GEA- Il Real Madrid è pronto a tentare l’assalto a De Gea, portiere spagnolo in forza al Manchester United. Un tentativo già provato in passato, ma poi sempre fallito. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani spagnoli e da ...

Manchester United - Mourinho : "È lotta per il 2° posto. Ibra in Mls? Non mi risulta" : La sconfitta col Tottenham ha spento anche le ultime speranze. E lo sa bene anche José Mourinho. Il suo Manchester United non può più ambire a vincere la Premier: il distacco di 15 punti dai cugini ...

Probabili Formazioni Manchester United-Huddersfield Town - Premier League 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Huddersfield Town, 26^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00: Mourinho verso il ritorno al 4-3-3. Il Manchester United ospita l’Hudddersfield Town per rialzarsi dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale dal Tottenham e per vendicare la sconfitta subita all’andata. Lo United, attualmente secondo con 53 punti, dopo diversi passi falsi deve vedersi le spalle dal ...

Video/ Tottenham Manchester United - 2-0 - : highlights e gol della partita - Premier League 25giornata - : Video Tottenham Manchester United , 2-0, : highlights e gol. Gli Spurs conquistano il match nel 1tempo: rete di Eriksen e autogol di Jones.

Tottenham-Manchester United 2-0 in diretta : risultato LIVE. Autogol di Jones al 28' : Tottenham-Manchester United 2-0 LIVE 1' Eriksen, 28' aut. Jones Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane. Manchester United , 4-2-...

Clamoroso Tottenham-Manchester United : Eriksen in gol dopo 10 secondi! [VIDEO] : Clamoroso Tottenham-Manchester United: Eriksen in gol dopo 10 secondi! [VIDEO] – Si sta giocando la 25^ giornata della Premier League, il big match mette di fronte Tottenham e Manchester United in una gara importante per le zone alte della classifica. Inizio Clamoroso e con il botto, i padroni di casa subito in vantaggio dopo appena 10 secondi, il marcatore è Eriksen. Un avvio shock per la squadra di Mourinho che adesso deve reagire. Gol ...

Tottenham-Manchester United 1-0 in diretta : risultato LIVE. Eriksen la sblocca dopo pochi secondi : Tottenham-Manchester United 1-0 LIVE 1' Eriksen Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane. Manchester United , 4-2-3-1, : De Gea; ...

