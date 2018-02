Maltempo Roma | un albero cade su un cortile condominiale

Roma. Maltempo : allarme nelle prossime 36 ore : Roma – da oggi e per le successive 36 ore allerta meteo sul Lazio Roma – Questa la nota emessa dalla Regione Lazio sulla situazione... L'articolo Roma. Maltempo: allarme nelle prossime 36 ore su Roma Daily News.

Maltempo Emilia Romagna : a Modena salatura preventiva contro il ghiaccio in strada : Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade nella notte di oggi, tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, alcuni mezzi del Comune di Modena effettueranno un intervento di salatura sulle tangenziali di competenza comunale, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e in alcune strade di campagna particolarmente trafficate. A partire dalle 2, previa verifica di temperatura e umidità, e per tutta la notte saranno impiegati sei mezzi ...

Maltempo Emilia-Romagna : 1.800 le utenze elettriche disalimentate : Le utenze elettriche disalimentate in Emilia-Romagna a seguito delle precipitazioni nevose di ieri sono scese a 1.800. I Comuni interessati sono quelli di Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Loiano, Marzabotto, Monterenzio, Pianoro, Sasso Marconi, Vergato, e Valsamoggia in provincia di Bologna; quelli di Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, e Sant’Agata Feltria in provincia di Rimini; quello di Serramazzoni, in provincia di Modena. In ...

Maltempo Emilia-Romagna : verso la normalizzazione del servizio elettrico : Il servizio elettrico in Emilia-Romagna si avvia alla normalizzazione, a seguito dei disagi provocati dal Maltempo: lo spiega e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. “E‘ proseguito per tutta la notte il lavoro degli oltre 150 tecnici tra personale di e-distribuzione e delle imprese impegnate a fronteggiare i danni sulla rete elettrica“. Attualmente, ...

Maltempo Emilia-Romagna : gli utenti senza corrente elettrica scendono a 4mila : E’ sceso a circa 4mila il numero di clienti disalimentati in Emilia–Romagna a causa del Maltempo: lo rende noto e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Prosegue il lavoro degli oltre 150 tecnici impegnati a fronteggiare i danni sulla rete elettrica. Interventi vanno avanti in provincia di Modena. Sono in via di riparazione i guasti nelle province di ...

Maltempo - 12mila persone senza luce in Emilia Romagna | : Lo ha reso noto E-distribuzione, società del gruppo Enel, attiva nei lavori di ripristino con 150 tra tecnici e operai. Una situazione di normalità dovrebbe essere ristabilita entro la notte del 3 ...

Maltempo Emilia-Romagna : Terna - risolto il problema a Sarsina : Terna, aggiornando le informazioni diffuse in precedenza, ha reso noto che alle 15 il problema di alta tensione nel Comune di Sarsina, nella provincia di Forli’-Cesena, è stato risolto. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: Terna, risolto il problema a Sarsina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : 12mila utenze senza elettricità : A causa del Maltempo e delle intense nevicate che hanno interessato l’Emilia-Romagna, sono circa 12 mila le utenze Enel disalimentate: la situazione è in via di risoluzione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena. Sono al lavoro dalla scorsa notte oltre 150 tecnici e operai di e-distribuzione, la societa’ del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, coadiuvati dalle imprese appaltatrici. ...

Maltempo Emilia-Romagna : allagamento in ospedale a Modena : Probabilmente a causa delle forti piogge si è registrato un allagamento all’ospedale civile di Baggiovara, a Modena: l’acqua è finita nel tunnel tecnologico sotterraneo che passa sotto il piano terra. L’ufficio tecnico ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti con le autopompe. Il problema e’ in corso di risoluzione. L’Azienda ospedaliero universitaria di Modena ha precisato che non si sono rilevato ...

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Maltempo - Coldiretti Emilia Romagna : in campo i trattori degli agricoltori : Con l’arrivo della neve nelle province centro-orientali dell’Emilia-Romagna sono scesi in strada anche i trattori degli agricoltori. Lo comunica Coldiretti regionale, sottolineando che le precipitazioni di questi giorni sono importanti per recuperare le riserve idriche messe a dura prova dalla siccita’ della scorsa estate che ha compromesso non solo le attivita’ agricole, ma anche di altri settori produttivi. Secondo ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia

