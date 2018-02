Maltempo nel Trapanese | nubifragio a Mazara del Vallo

Maltempo - fango sulla 22119 di Gibellina : traffico bloccato nel trapanese : sulla strada statale 119 “Di Gibellina”, per la presenza di fango sul piano viabile, il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 28,000, tra Alcamo e Gibellina Vecchia, in provincia di Trapani. Lo rende noto l’Anas. Sul posto sta operando il personale dell’Anas per la gestione della viabilità. L'articolo Maltempo, fango sulla 22119 di Gibellina: traffico bloccato nel trapanese sembra essere il primo su ...

Roma. Maltempo : allarme nelle prossime 36 ore : Roma – da oggi e per le successive 36 ore allerta meteo sul Lazio Roma – Questa la nota emessa dalla Regione Lazio sulla situazione... L'articolo Roma. Maltempo: allarme nelle prossime 36 ore su Roma Daily News.

Maltempo e neve : chiuso il Colle della Maddalena ai tir oltre le 19 tonnellate : Anas ha disposto la chiusura del valico internazionale del Colle della Maddalena ai mezzi superiori alle 19 tonnellate a causa delle nevicate sull’arco alpino della provincia di Cuneo. Regolarmente transitabile il Tunnel di Tenda. L'articolo Maltempo e neve: chiuso il Colle della Maddalena ai tir oltre le 19 tonnellate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Francia nella morsa del gelo : PARIGI, 5 FEB - Ondata di gelo sulla Francia, prima neve questa mattina a Parigi, decine di dipartimenti in stato di allerta 'arancione', la seconda in ordine di gravità. nella capitale francese, già ...

Maltempo - Francia nella morsa del gelo : prima neve a Parigi [FOTO] : 1/14 ...

Maltempo : l'Italia e l'Europa nella morsa del gelo : Secondo quanto confermato dai modelli matematici, il mese di Febbraio sarà interessato dal freddo. Se molte persone pensavano di essersela scampata dalle temperature rigide che per tutto gennaio sono stati piuttosto miti, l'inverno è arrivato più "cattivo" che mai ed è pronto a recuperare il tempo perso finora. La perturbazione prevista per il primo week end di febbraio non si è fatta attendere e anzi, ha rispettato le previsioni portando venti ...

Maltempo Liguria : neve nell’entroterra ed anche a ridosso della costa da Ventimiglia a Genova : A seguito del calo delle temperature sta nevicando su gran parte dell’entroterra della Liguria anche vicino alla costa: si segnalano fiocchi nell’Imperiese e fino alle spalle di Genova, e nevischio sulle autostrade A26 e A7, salendo da Pra’ verso i valichi del passo del Turchino e da Bolzaneto verso Busalla. Arpal Liguria spiega che le precipitazioni sono diffuse ma non abbondanti e non stanno creando problemi alla ...

Maltempo - a Mosca è record di neve : città nel caos : Maltempo, a Mosca è record di neve: città nel caos Battuto il precedente primato che risaliva al 1957. Cancellate decine di voli Continua a leggere L'articolo Maltempo, a Mosca è record di neve: città nel caos sembra essere il primo su NewsGo.

Maltempo - neve nel frusinate e reatino : sospesi i collegamenti con le Isole Pontine : “Presenza di neve e ghiaccio nel frusinate e reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per agevolare la viabilità oggi è attivo su strade e autostrade il blocco dei mezzi pesanti ...

Maltempo nel Lazio - abbondanti nevicate sull’Appennino a Campocatino e a Campo Staffi : Impianti di risalita fermi oggi per Maltempo in Ciociaria dove e’ caduta altra neve a Campocatino e a Campo Staffi. A Campocatino, stazione turistica di Guarcino, la coltre va da un minimo di 60 centimentri a un massimo di circa 100 e il termometro,stasera, ha toccato – 3,5. In serata sono entrati in azione gli spazzaneve per garantire la viabilita’ tra Filettino e la localita’ di Campo Staffi. Oggi il Maltempo nel ...

Maltempo sull’Italia - al Sud tanta sabbia del Sahara ma adesso arriva il freddo : temperature in picchiata nel weekend : 1/8 ...

Maltempo Molise : alberi sradicati e frane nell’entroterra : Ondata di Maltempo in Molise: numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia. Le squadre sono state impegnate nella notte e sono ancora a lavoro per allagamenti, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e frane. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca che prevede mare molto mosso e ...