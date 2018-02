Maltempo | fango sulla 22119 di Gibellina | traffico bloccato nel trapanese

Maltempo nel Bergamasco : esonda torrente in alta valle Seriana - fango e detriti in strada : Un torrente è nella notte scorsa a Gandellino, in alta valle Seriana: in strada si sono riversati fango e detriti. Sul posto sono i vigili del fuoco. Il torrente della valle Pesel si è ingrossato a causa delle piogge e della nevicata. I vigili del fuoco hanno provveduto a prosciugare il fango, ma la strada è ancora interrotta. L'articolo Maltempo nel Bergamasco: esonda torrente in alta valle Seriana, fango e detriti in strada sembra essere il ...