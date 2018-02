Maltempo | a Selinunte crolla un muro e danneggia delle auto 

meteoweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018)nel trapanese, dove la forte pioggia, a tratti mista a grandine, in corso da ore, ha provocato danni anche a Marinella didove èto parte delche costeggia l’area della ex stazione ferroviaria. Ilè caduto su alcune auto in sostandole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani che stanno ricevendo diverse telefonate da automobilisti bloccati nelle proprie vetture. Allagati pure i locali di alcune attività commerciali, mentre danni si registrano, tra l’altro, vicino allo Scalo di Bruca e in via Palinuro. Intanto, ai vigili del fuoco continuano ad arrivare numerose telefonate di richieste di intervento sempre da parte di automobilisti rimasti in panne in strade allagate e da parte di cittadini ai quali si è allagata la casa oltre che da Castelvetrano e da diversi quartieri di Mazara del Vallo pure da Partanna. A ...