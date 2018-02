Maldive nel caos | nel Paese un gruppo di sub romani | ' Dovremmo rientrare domenica'

Alfano : preoccupazione per la crisi politica nelle Maldive : Roma, 6 feb. , askanews, 'Siamo molto preoccupati per gli ultimi sviluppi nelle Maldive . Le notizie che giungono circa la dichiarazione dello stato di emergenza sono allarmanti': lo ha dichiarato il ...

Maldive nel caos, dichiarato lo stato di emergenza: arrestato l'ex presidente Gayoom per tentato golpe In manette anche due giudici della Corte suprema. L'opposizione chiede aiuto agli Stati Uniti e all'India per destituire il presidente Abdulla Yameen, artefice dellarepressione