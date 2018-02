Macerata | Orlando ora accusa | Poca solidarietà ai migranti feriti

ilgiornale

: Macerata, Orlando: se avesse sparato un tunisino si sarebbe subito parlato di terrorismo - repubblica : Macerata, Orlando: se avesse sparato un tunisino si sarebbe subito parlato di terrorismo -

(Di martedì 6 febbraio 2018) "È un segno inquietante". Il ministro dell'Interno, Andrea, non usa mezzi termini. Se la prende un po' con tutti, senza far nomi. Lo infastidice il fatto che "pochissimi si sono sentiti in dovere di esprimere" agli immigratida Luca Traini. Dopo la sparatoria di, infatti, sul web si sono subito moltiplicati i messaggi di sostegno al 28enne che, a suo dire, ha impugnato la pistola per vendicare Pamela Mastropietro, la 18nne romana fatta a pezzi da uno spacciatore nigeriano.Maurizio Acerbo è andato ieri in ospedale aa portare ladi Rifondazione Comunista agli immigratida Traini. Nelle fotografie pubblicate su Facebook si vedono Wilson Kofi e i suoi amici che sono andati in chirurgia per salutarlo. "Kofi ha 20 anni e viene dal Ghana come l’amico Clemence - si ...