Macerata - Orlando ora accusa : Poca solidarietà ai migranti feriti : "È un segno inquietante". Il ministro dell'Interno, Andrea Orlando, non usa mezzi termini. Se la prende un po' con tutti, senza far nomi. Lo infastidice il fatto che "pochissimi si sono sentiti in dovere di esprimere solidarietà" agli immigrati feriti da Luca Traini. Dopo la sparatoria di Macerata, infatti, sul web si sono subito moltiplicati i messaggi di sostegno al 28enne che, a suo dire, ha ...