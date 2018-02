Macerata | non è il tempo del silenzio

Macerata : Boldrini - mamma Pamela chiede giustizia non vendetta : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Ho parlato con la mamma di Pamela, la signora Alessandra, per esprimerle la mia vicinanza. Da madre, non riesco neanche a immaginare il dolore che sta provando in questi giorni terribili. Una donna forte che con grande senso di responsabilità chiede giustizia, non vendett

Pamela Mastropietro - Macerata/ Ultime notizie : gip - Innocent Oseghale non l'ha uccisa. Morta per overdose? : Pamela Mastropietro, delitto di Macerata: Ultime notizie, gip convalida arresto di Innocent Oseghale ma esclude accusa omicidio. Morta per overdose?.

Pamela Mastropietro - Macerata/ Ultime notizie : gip - Innocent Oseghale non l’ha uccisa. Morta per overdose? : Pamela Mastropietro, delitto di Macerata: Ultime notizie, gip convalida arresto di Innocent Oseghale ma esclude accusa di omicidio. È Morta per overdose? Secondo indagato, un pusher(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:38:00 GMT)

Macerata - morte Pamela : il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio : Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di...

Macerata - morte Pamela : il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio : Occultamento e vilipendio di cadavere. Sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di...

Macerata - Renzi : no agli imprenditori paura ma non sottovalutare : Roma , askanews, - Dopo ciò che è accaduto a Macerata "ci sono gli imprenditori della paura, che sobillano un'intera fetta di comunità" e ci sono "tutti coloro che stanno sentendo un messaggio di ...

Macerata - la testimonianza di Wilson Kofi : “Mi ha colpito alla spalla. Un dolore enorme e poi non ricordo nulla” : “Sono stato colpito alla spalla, poi non ricordo più nulla”. Così il ghanese Wilson Kofi, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ha ricordato gli attimi di paura durante gli spari di Luca Traini a Macerata contro alcuni migranti. Wilson venuto in Italia per studiare e lavorare ha lasciato in Ghana i genitori e i due fratelli più piccoli: “Sono arrivato in Italia dalla Libia sopra un gommone. In Libia sono rimasto un anno e 5 ...

LUCA TRAINI - SPARATORIA Macerata/ Mamma di Pamela : “Oseghale non doveva stare in Italia - non lo perdono” : SPARATORIA di LUCA TRAINI a MACERATA: ultime notizie, 11 migranti colpiti, "volevo uccidere nigeriano killer di Pamela". La Mamma della ragazza uccisa, "non perdono Oseghale"(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Dal Circeo a Macerata. La morte delle donne per i fascisti non cambia. Si usa : "Già ci immaginiamo le condanne dell'Anpi, degli antifascisti vari e di chi serve la causa della sostituzione etnica. Già sentiamo lo sdegno dei palazzi e dei salotti Tv. Noi invece abbiamo nelle orecchie il pianto straziato della famiglia di Pamela e il grido di rabbia di un'Italia che vuole reagire e non morire d'immigrazione".Così chiude la nota di Forza Nuova Roma a proposito dei fatti di Macerata. Chiude così, e ...

Sparatoria Macerata : Berlusconi - 'Un gesto folle ma non politico' : Macerata 'E' una cosa direi incomprensibile: solo uno squilibrato può fare una cosa del genere, non ci vedo nulla di politico perché la politica non porta a queste follie'. Lo ha affermato Silvio Berlusconi , foto, ad Agorà parlando dei fatti di Macerata.

Macerata - Renzi : non si può buttare tutto addosso a Salvini : Roma, 5 feb. , askanews, - Che la sinistra abbia le mani sporche di sangue, come dice Salvini dopo i fatti di Macerata, "è una frase talmente stupida da non meritare risposta. Le mani sporche di ...

"Non chiamatela follia - è razzismo" : mobilitazione dopo la sparatoria a Macerata : Luca Traini, il 28enne che ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata, è stato trasferito nel carcere anconetano di Montacuto, lo stesso...

Macerata : Cav - gesto folle non politico : ANSA, - ROMA, 5 FEB - "E' una cosa direi incomprensibile: solo uno squilibrato può fare una cosa del genere, non ci vedo nulla di politico perché la politica non porta a queste follie". Lo afferma Silvio Berlusconi ad Agorà parlando dei fatti di Macerata.

Macerata - Berlusconi : 'Gesto di uno squilibrato - politica non c'entra' - : L'ex premier sulla sparatoria : "Non ci vedo nulla di politico, la politica non porta a queste follie". Su Salvini: "Usa parole forti, ma quando si siede al tavolo con noi è ragionevole". Il leader della Lega: "Non temo ritorno di comunismi o fascismi, sono ...