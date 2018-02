Macerata | avvocato Forza Nuova fa dietrofront | “Nessuna assistenza gratuita a Traini È

ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2018) Fa un passo indietro l’di Foggia, Margherita Matrella, candidata dial Parlamento. Ieri aveva proposto di pagare le spese legali all’attentatore neofascista e leghista di, Luca. Dopo lo scandalo suscitato dalla sua iniziativa, la giurista fae spiega la sua posizione al giornalista di Teleblu, Michele Cirulli: “Non ho mai detto di essere a disposizione di Lucaper un’con patrocinio gratuito. Si è verificato un equivoco, sul quale chiedo che si faccia chiarezza. Se, però, ilvorrà nominarmi, sono a disposizione, non certomente. Non mi sono offerta come legale di. Sono nella rosa di avvocati penalisti che possono essere chiamati all’occorrenza, quando determinati fatti delittuosi riguardano persone che hanno manifestato determinate idee politiche”. E aggiunge: ...