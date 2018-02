Luca Traini resta in carcere : resta in carcere Luca Traini, protagonista sabato scorso del raid xenofobo nel centro di Macerata . " L'arresto è stato convalidato ", spiega il suo legale, l'avvocato Giancarlo Giulianelli dopo l'...

Macerata - Luca Traini resta in carcere e ai magistrati dice : “Non sono pentito. Il mio obiettivo erano neri che spacciano droga” : Confermati l’arresto e il carcere per Luca Traini, il 28enne che sabato ha sparato nel centro di Macerata ferendo 6 migranti. Al termine dell’udienza di convalida, durante il quale l’estremista di destra ha deciso di non rispondere, il gip Domenica Potetti ha disposto al custodia cautelare per strage aggravata da odio razziale e ha ritenuto assorbito in quel reato l’ipotesi di tentato omicidio plurimo ipotizzato dalla ...

Raid razzista - striscione neofascista a Roma : 'Onore a Luca Traini' - : Un gruppo di estrema destra ha manifestato solidarietà per l'uomo sospettato di "tentata strage con aggravante dell'odio razziale"

Striscione a Ponte Milvio : Onore a Luca Traini. E l'Anpi attacca : Vergogna : "Onore a Luca Traini". Lo Striscione in solidarietà con il 28enne, che a Macerata ha sparato contro gli immigrati ferendone undici, è apparso ieri sera a Roma, in zona Ponte Milvio. Un blitz che è stato denunciato questa mattina dall'Anpi su Twitter. "È un atto vergognoso", ha commentato l'associazione partigiani con un post in inglese. Quella di Ponte Milvio non è la prima dimostrazione di ...

"Amavo Luca" - parla l'ex fidanzata di Traini : "Non è stato mai violento e siamo stati insieme quasi otto anni". Così l'ex fidanzata di Luca Traini parla, in un'intervista a 'Il Resto del Carlino', del 28enne fermato per il raid xenofobo di sabato ...

Luca Traini nella security della Lega? Ora sì che ci sentiamo protetti : È evidente che non è Matteo Salvini in persona a dover conoscere uno ad uno tutti i simpatizzanti, gli iscritti e gli attivisti della Lega in giro per l’Italia. Certo alle sue propaggini locali, invece, un compito in più spetterebbe. E se non ci si accorge di un personaggio come Luca Traini – i cui gesti sanguinari stanno ricevendo in queste ore, secondo le parole dell’avvocato, un’assurda solidarietà per le strade di Macerata – significa che il ...

Luigi Di Maio - il silenzio su Macerata e Luca Traini spacca il Movimento 5 Stelle : rivolta interna : La 'consegna del silenzio' di Luigi Di Maio sul caso Macerata e la tentata strage di africani da parte di Luca Traini agita il Movimento 5 Stelle. Il candidato premier grillino sa perfettamente che ...