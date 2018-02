L’ordine dei biologi sta prendendo una deriva ascientifica e NoVax? : (Foto: Miguel Schincariol/Getty Images) Immaginiamo di dover organizzare un convegno (pseudo)scientifico in cui parlare anche di vaccini: chi inviteremmo? Forse Luc Montagnier, premiato con il Nobel nel 2008 per aver scoperto il virus Hiv ma che ultimamente è un fervente sostenitore dell’omeopatia e propone teorie non supportate dai dati sperimentali sul legame tra vaccini e autismo. O magari Yehuda Schoenfeld, l’immunologo ...

Sanremo 2018 - DIRETTA : Ecco l'ordine di esibizione dei BIG Video : L'evento inizierà intorno alle 20:35 e sarà trasmesso in DIRETTA tv da Rai Uno e in streaming su Rai Play. [Video] Festival di Sanremo 2018, 1°puntata: Scaletta esibizioni cantanti Ecco l'ordine in ...

Sanremo è Sanremo #2 – L’ordine d’uscita dei cantanti e l’assenza di Laura Pausini. : Perché Sanremo è Sanremo, recitava il brano interpretato da Maurizio Lauzi, figlio di Bruno, al Festival di Sanremo 1995 targato Pippo Baudo. Da allora molte cose sono cambiate, ma il Festival della Canzone Italiana, giunto alla 68° edizione, rimane ancora l’evento più atteso. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora per ora, minuto per […] L'articolo Sanremo è Sanremo ...

Sanremo 2018 - DIRETTA : Ecco l'ordine di esibizione dei BIG : Oggi, martedì 06 febbraio, va in onda la prima puntata della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni, sarà affiancato da Michelle Hunzinker e Pierfrancesco Favino. Grande attesa per il pubblico italiano di conoscere chi questa sera salirà nel Teatro Ariston. Nelle ultime ore si è appreso che Fiorello è già arrivato a Sanremo. Poi ci sarà, Gianni Morandi, arrivato ieri, che farà il primo tributo al ...

Scaletta prima serata di Sanremo 2018 - martedì 6 febbraio : l’ordine di esibizione dei 20 Big : Sarà Annalisa Scarrone ad aprire la Scaletta della prima serata di Sanremo 2018, al via martedì 6 febbraio dalle 20.30 su Rai1, mentre a chiuderla saranno Le Vibrazioni. Nella seconda conferenza stampa della settimana, quella che precede il debutto della 68a edizione della kermesse, è stato svelato l'ordine di apparizione sul palco dei 20 Big in gara. La prima serata prevede l'esecuzione di tutti i 20 brani in concorso nella sezione ...

L'ordine dei biologi celebra i suoi 50 anni con un convegno no vax : Cosa succede alL'ordine dei biologi? Perché in un convegno intitolato 'nuove frontiere della biologia' sfilerà il mondo no vax? La risposta è semplice: perché il presidente è da sempre schierato ...

Castellammare - Blitz mattutino delle forze dell'ordine - parte la rimozione dei gazebo sul lungomare : Tempo scaduto per gazebo e pedane, scattano i sequestri sul lungomare Liberi e Uguali: «Vicini ai commercianti, mercificazione sui dehors» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Statua di San ...

Martedì 30 gennaio si riunisce il consiglio comunale : l'ordine del giorno dei lavori : Domani, Martedì 30 gennaio, alle 16 si riunisce il consiglio comunale , visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune , http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio, e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 A inizio seduta si tratteranno i seguenti question time : "Sull'interdittiva antimafia all'azienda ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi in vetta all’ordine dei tempi! Marquez (2°) insegue davanti a Dovizioso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi in vetta all’ordine dei tempi! Dovizioso (2°) lo insegue - più indietro gli altri top rider : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...

Il bug di iMessage che inverte l’ordine dei messaggi : (Foto: Apple) Grande confusione sotto il cielo dei servizi di messaggistica. Si parla di nuovo di iMessage, che questa volta inverte l’ordine di ricezione dei messaggi, creando conversazioni surreali, un po’ come quelle che hanno coinvolto recentemente Messenger di Facebook, che aveva arbitrariamente inserito un tetto massimo (di due parole) digitabili. Andando per ordine: a novembre scorso, un bug di iOS 11.1 sostituiva le ...

Il bug di iMessage che inverte l’ordine dei messaggi : (Foto: Apple) Grande confusione sotto il cielo dei servizi di messaggistica. Si parla di nuovo di iMessage, che questa volta inverte l’ordine di ricezione dei messaggi, creando conversazioni surreali, un po’ come quelle che hanno coinvolto recentemente Messenger di Facebook, che aveva arbitrariamente inserito un tetto massimo (di due parole) digitabili. Andando per ordine: a novembre scorso, un bug di iOS 11.1 sostituiva le ...

Forze dell'ordine - Alla scoperta dell'Alfa Romeo Giulietta dei carabinieri - VIDEO : Lo avevamo scritto nellagosto del 2010: prima o poi, lAlfa Romeo Giulietta, sarebbe entrata a far parte delle Forze dellordine italiane. Meglio tardi che mai. Lintuizione era giusta, anche se abbiamo dovuto aspettare un po più tempo del previsto. Sì perché, Alla fine, la Giulietta dei carabinieri è diventata realtà, ma solo da qualche mese. In ogni caso una nuova auto del Biscione che prende i colori dellArma, per noi italiani, è sempre un ...

JONATHAN KASHANIAN / "La parola d'ordine è liberté!" (Isola dei Famosi 2018) : JONATHAN KASHANIAN dopo aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello e l'esperienza di inviato per Verissimo cerca il rilancio con la partecipazioni all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 08:22:00 GMT)