Lo sviluppo sostenibile è possibile Ma molto lontano

Elezioni - dieci proposte per uno sviluppo sostenibile : Dallo ‘sviluppo sostenibile‘ in Costituzione all’Agenda urbana, dall’intergruppo parlamentare dedicato al rispetto degli Accordi di Parigi. In vista del prossimo confronto elettorale, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) ha elaborato dieci punti da inserire nei programmi politici per garantire agli elettori che la prossima legislatura metterà l’Italia sul sentiero della ...

A Pentone firma sul Patto per lo sviluppo Urbano Sostenibile : Mattace - significa che siamo tutti chiamati a dare il nostro contributo per portare il mondo sulla strada della sostenibilità, gli amministratori ancora di più. Intendiamo quindi promuovere questo ...

Elezioni e sviluppo sostenibile - il Manifesto Asvis per le forze politiche : "In primo luogo l'impegno a perseguire l'Agenda 2030, firmata dall'Italia come Italia, e da tutti i Paesi del mondo - spiega il portavoce - Quell'Agenda prevede il raggiungimento di una serie di ...

Economista della Banca Mondiale : il ritmo di crescita dell'economia cinese favorisce lo sviluppo sostenibile : Lo stesso giorno, la Banca Mondiale ha rilasciato Global Economic Perspective, il quale prevede che la velocità di crescita dell'economia cinese rallenterà leggermente dal 6,8% registrato nel 2017 al ...

Uncem : "L'ambiente non è un freno - ma il motore del nuovo sviluppo sostenibile" : 182 milioni di euro nelle Valli Chisone e Germanasca, 270 milioni di euro per l'Alta Val Tanaro, le Valli Mongia, Cevetta, l'Alta Val Bormida e la Langa Cebana, 173 milioni per la Valle Stura. Sono ...

Terna - Coldiretti e Anbi : intesa per lo sviluppo sostenibile : L'intesa raggiunta apre nuove opportunità nel campo della sostenibilità energetica e della ottimizzazione d'uso delle risorse idriche nell'interesse della salvaguardia ambientale e dell'economia del ...

Coldiretti - Terna e ANBI insieme per lo sviluppo delle energie rinnovabili - l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche e la tutela del territorio : E’ stato firmato oggi da Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti, da Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna e da Francesco Vincenzi, Presidente dell’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e tutela del territorio e Acque Irrigue), un Protocollo d’Intesa con il quale le parti coinvolte si impegnano per identificare una strategia di azione per valutare le possibili iniziative di interesse comune finalizzate ...

Pentapolis Onlus - domani Forum Ambiente e sviluppo sostenibile : Roma, 18 dic. (askanews) L'Ambiente e la sostenibilità fanno notizia? L'appuntamento è per domani, 19 dicembre, presso la Sala Stampa Estera (via dell'Umiltà 83/c), durante il 4° Forum nazionale '...

A BNL Gruppo BNP Paribas il Gran Premio sviluppo Sostenibile : Roma, 14 dic. (askanews) BNL Gruppo BNP Paribas è la banca che più sta contribuendo in Italia al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile. ...

Natale : al via la campagna per lo sviluppo sostenibile durante le Feste : Natale è una delle Feste più attese dell’anno, ma anche quella in cui si consuma e si spende di più e, di conseguenza, è più facile che si facciano scelte non in linea con lo sviluppo sostenibile. Per questo l’Adoc – Associazione Difesa Orientamento Consumatori – ha lanciato la campagna #Natalesostenibile, che durerà fino all’inizio delle Feste. Ogni giorno sul sito e sui social verranno diffusi brevi consigli su come trascorrere le ...

sviluppo sostenibile - Sachs ai giovani : “Agite - non c’è più tempo” : L’economista americano Jeffrey Sachs lancia appello alla mobilitazione dei giovani per uno Sviluppo sostenibile del Pianeta. Sachs è presente all’ottavo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione organizzato dal Barilla Center for food and nutrition a Milano, tra i Sette Palazzi Celesti all’HangarBicocca. “Siamo sull’orlo di un grave pericolo, non ci rimane più tempo”, ha detto l’economista che ...

Calendario Lavazza 2018 : lo sviluppo sostenibile in 17 ritratti : 17 scatti del fotografo Platon per ciascuno degli obiettivi Onu L'articolo Calendario Lavazza 2018: lo sviluppo sostenibile in 17 ritratti proviene da VanityFair.it.

