L' Isola dei ' litigiosi' saluta Nadia Rinaldi

Isola dei famosi : top - flop - nomination della 3^ puntata e la verità di Henger Video : Il terzo appuntamento de L'Isola dei famosi [Video] si è aperto con un Videomessaggio dell'ormai ex naufrago #Francesco Monte. Il ragazzo pugliese ha deciso di abbandonare il reality per tutelare la sua immagine dopo le gravi accuse che gli ha rivolto #Eva Henger. Successivamente Alessia Marcuzzi ha informato tutti i telespettatori che dopo una serie di controlli accurati, la redazione non ha riscontrato nessuna immagine dove l'ex tronista fuma ...

Isola dei famosi - scoppia la rissa tra Francesca Cipriani e Amaurys : 'Vergognati - stavo male' : Saltano i nervi dei naufraghi sull'Isola dei famosi al momento delle nomination per la terza puntata su Canale 5. Lo scontro più feroce si è scatenato tra Francesca Cipriani che ha acceso la miccia ...

STEFANO DE MARTINO/ Il pubblico lo preferisce come ballerino : lui pensa a Santiago (Isola dei Famosi 2018) : STEFANO De MARTINO ha commesso diversi errori nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, spoilerando il nome del nominato di Paola Di Benedetto. Tante le critiche del web.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:21:00 GMT)

Isola dei Famosi : Marco Ferri e Giucas denunciati - ecco l'accusa : La pioggia all'Isola dei Famosi scende imperterrita, ma ancora peggio sull'Isola è da poco approdata anche una denuncia a danni di due concorrenti del reality. I naufraghi coinvolti sarebbero Marco Ferri e Giucas Casella, i quali avrebbero urtato la sensibilità dell'Associazione Italiana in Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Aidaa). L'Aidaa ha infatti esposto una denuncia ai danni dei due uomini alla Procura della Repubblica di Milano. Marco ...

Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...

Chi è Simone Barbato? Biografia - età e vita privata del Mimo all'Isola dei Famosi 2018 : Chi è Simone Barbato? Il Mimo dell'Isola dei Famosi 2018, così è meglio conosciuto al grande pubblico, ha fatto il suo ingresso nel cast dell'edizione in corso nella seconda puntata, avventurandosi nella Giungla come concorrente solitario, ma è stato subito scoperto dal resto del gruppo e si è unito a loro. Il Mimo di Zelig e di Avanti un altro ha attirato parecchia curiosità, sono molte le domande che ci sono giunte su di lui e a cui ...

Isola dei Famosi 2018 - il caso droga sull'isola : la verità di Eva Henger e il video confessionale di Francesco Monte : La showgirl, ospite in studio, racconta la sua versione dei fatti mentre Monte torna in Italia per affrontarla.

“Pene in erezione per lei…”. Isola dei Famosi - naufraghi a luci rosse. Quando va in onda la clip nessuno può crederci e invece è realtà. Una roba assurda che manda in delirio il pubblico in studio e a casa che - immediatamente - si scatena. Avete visto tutto? : Lunedì 5 febbraio è andata in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ‘’particolare’’ durante la quale è stata chiarita, per quanto possibile, la faccenda droga all’Isola. Ospite in studio Eva Henger che ha spiegato meglio l’accaduto: “Francesco davanti a tutti noi ha preso questa cosa [la marijuana], la mattina hanno comunicato che dovevamo partire e andare in questa casa. Noi siamo saliti in un pullman, dove lui ha portato ...

Ascolti tv - l'Isola dei Famosi stravince contro "In punta di piedi" : L'Isola dei Famosi (stra)vince ancora. Nella serata di lunedì 5 febbraio, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha...

Isola dei Famosi 2018/ Video - gli ormoni di Giucas Caselli in subbuglio per Cecilia Capriotti! : Il meglio e il peggio della terza puntata de L'Isola dei Famosi 2018, con le pagelle, i Video, le nomination e l'eliminazione: ecco cosa è accaduto ieri sera.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Isola dei famosi - Francesco Monte spiega perché ha lasciato il reality : la verità sulla canna : L'ex tronista Francesco Monte ha deciso volontariamente di lasciare l'Isola dei famosi, lasciando milioni di telespettatori basiti per una scelta arrivata all'improvviso. Monte era stato accusato da ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella : "Con Cecilia ho gli ormoni impazziti" : La terza puntata dell 'Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena, di rivelazioni e anche di qualche litigio. Dopo l'abbandono di Francesco Monte , l'eliminazione di Nadia Rinaldi e la ...

Isola dei Famosi - terza puntata : Bianca Atzei piange per Max Biaggi! : Alessia Marcuzzi durante la diretta della terza puntata de L’Isola Dei Famosi ha comunicato che Francesco Monte si è ritirato con l’intenzione di ritornare in Italia per difendersi dalle accuse. Eva Henger presente in studio per svelare tutta la verità sulla questione droga. terza puntata del reality: Isola Dei Famosi. Alessia Marcuzzi comunica il ritiro di Francesco Monte. Bianca Atzei scoppia in lacrime. Eva Henger ...

ROSA PERROTTA/ Il fidanzato Pietro a Mattino 5 applaude l'uscita di Nadia Rinaldi (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA galvanizzata dall'eliminazione di Nadia Rinaldi dall'Isola dei Famosi 2018? Il fidanzato Pietro Tartaglione, a Mattino 5, difende la naufraga(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:30:00 GMT)