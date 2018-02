Le pretendenti alle medaglie nell' hockey su ghiaccio | Canada super favorito

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Sabato, con la sprint femminile, si aprirà il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tanti, sia in campo femminile che in campo maschile, i pretendenti alle medaglie. Andiamo a vedere chi sono gli atleti più attesi in vista dei Giochi in Corea del Sud, con tutti i favoriti e gli outsider per le medaglie divisi tra uomini, donne e successivamente le staffette. UOMINI Inutile girarci attorno. A PyeongChang ci ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : La Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang assegnerà complessivamente nove medaglie, con due Gundersen, il 14 e 20 febbraio, e una gara a squadre che chiuderà il programma il 22 febbraio. Andiamo quindi ad analizzare per ciascuna gara tutti i favoriti, gli outsider e le speranze di medaglia degli azzurri. Gundersen dal trampolino normale Partiamo dal campione in carica Eric Frenzel, che ha dominato il quadriennio olimpico ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie. Possibili sorprese senza i giocatori di NHL : Uno degli sport che avranno maggior seguito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà l’Hockey su ghiaccio. L’attesa è tanta per i due tornei, non soltanto per assistere alle sfide in campo, ma anche per l’unificazione delle due Coree, che formeranno un team unico. Saranno due tornei, maschile e femminile, avvincenti, che copriranno tutto l’arco del periodo olimpico. Andiamo a scoprire le squadre ed i ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze ... : Lo sci alpino sarà uno degli sport di punta alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018 . Le gare inizieranno domenica 11 febbraio, due giorni dopo la cerimonia inaugurale, e proseguiranno per due lunghissime settimane, ricche ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Lo sci alpino sarà uno degli sport di punta alle Olimpiadi Invernali di PyoengChang 2018. Le gare inizieranno domenica 11 febbraio, due giorni dopo la cerimonia inaugurale, e proseguiranno per due lunghissime settimane, ricche di competizione, spettacolo ed adrenalina, fino a sabato 24 gennaio, quando il programma sarà chiuso dal team event, che per la prima volta assegnerà una medaglia olimpica. Andiamo quindi a vedere, gara per gara, chi sono ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Come già accaduto quattro anni fa a Sochi, il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, visto il team event si è oramai aggiunto alle quattro discipline tradizionali (maschile, femminile, coppie d’artistico e danza). Andiamo a passare in rassegna tutti i favoriti per le medaglie in ciascuna specialità. MASCHILE Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è reduce da un ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Sabato 10 febbraio saranno assegnate le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra queste, anche quella riguardante la gara maschile da trampolino normale di Salto con gli sci. Andiamo a vedere, gara per gara, chi sono i favoriti per la conquista delle medaglie in palio nelle competizioni che si disputeranno nel comprensorio di Alpensia, in Corea del Sud. HS 109 UOMINI Sarà la prima gara, fondamentale per rompere il ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Saranno tre, come consuetudine, le gare in programma a PyeongChang 2018 per quanto riguarda il bob. Sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre vedremo bob a 2 e bob a 4 maschili, e bob a 2 donne. La Germania vuole fare la voce grossa in questa edizione dei Giochi Olimpici, ma Canada e Stati Uniti proveranno a renderle dura la vita. L’Italia si presenta solamente nel bob a 4 con poche chance di puntare alle medaglie. Andiamo a conoscere ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Partiranno praticamente subito le emozioni per quanto riguarda lo Slittino. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gara, con ovviamente le Possibili speranze in casa Italia. Singolo maschile Pronostico davvero apertissimo, al contrario delle passate edizioni. Prima Armin Zoeggeler e poi Felix Loch avevano ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Dal 9 al 25 febbraio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) avranno finalmente inizio. Si preannuncia una rassegna a Cinque Cerchi spettacolare per lo Speed skating. Andiamo a valutare quali sono i favoriti, i pretendenti alle medaglie e le eventuali sorprese gara per gare, dividendo tra settore maschile e settore femminile. UOMINI 500 metri: Russia che pur non avendo il campione di tutto Pavel Kulishnikov punta le sue fiches su ...