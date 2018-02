Le clementine di Calabria IGP | dolci | succose e senza semi

meteoweb.eu

(Di martedì 6 febbraio 2018) Le buonissimediIGP, il cui nome scientifico è Citrus x clementina, provengono da un alberello alto massimo 5 metri, dal tronco ramificato in poche branche principali che tendono spontaneamente a formare il globo. Il loro habitat ideale si trova in, in particolare le aree di maggiore produzione sono la Piana di Sibari e Corigliano nel cosentino, la Piana di Lamezia nel catanzarese, la Piana di Gioia Tauro-Rosarno e la Locride nel reggino. Il clima mite e regolare riesce ad esaltare le caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche del frutto, che solo ingiunge a maturazione molto precocemente. La raccolta avviene da ottobre a febbraio, a seconda della varietà, e i frutti si presentano(o ne hanno pochi) ricchi di vitamine, aromatiche e molto. Risultano facili da sbucciare, essendo l’epicarpo liscio e molto sottile, e ...