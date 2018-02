Lavoro | accordo storico in Germania | aumento di stipendio del 4 | 3% e chi vuole può

Lavoro - accordo storico in Germania : 28 ore settimanali e aumenti salario : L’intesa, stipulata tra il sindacato dei metalmeccanico IG Metall e gli industriali, fa da apripista in Europa

Germania : accordo pilota sulle 28 ore settimanali di Lavoro - è un’intesa storica : accordo storico in Germania sull’orario di lavoro di 28 ore settimanali tra il sindacato dei metalmeccanico IG Metall e gli industriali. Le parti hanno siglato un’intesa pilota, che fa da apripista in Europa. L’accordo è stato firmato nel Baden-Wurttemberg (la regione che ospita gli impianti di Porsche e Daimler) e riguarderà 900mila lavoratori, ...

Marozzi - nessun accordo con i sindacati : 'A rischio 84 posti di Lavoro' : Approfondimenti Marozzi in crisi, 85 dipendenti verso il licenziamento: 'Colpa di FlixBus'. La replica: 'Accuse inaccettabili' 14 novembre 2017 'Trattativa rotta, 84 posti di lavoro a rischio'. Ad ...

Veneto : firmato in regione primo accordo alternanza scuola-Lavoro nell'artigianato (2) : (AdnKronos) - "Le competenze trasversali si imparano tra scuola e lavoro -ha sottolineato la referente della Giunta regionale-. A differenza di altre regioni, in Veneto siamo riusciti a mettere a sistema l’alternanza grazie anche alla sensibilità mostrata dal mondo dell’istruzione e delle imprese, c

Veneto : firmato in regione primo accordo alternanza scuola-Lavoro nell'artigianato (3) : (AdnKronos) - I numeri del Veneto: Dal monitoraggio annuale effettuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’anno scolastico 2016-17 sono stati coinvolti in percorsi di alternanza 112.151 studenti veneti: il doppio rispetto ai 55.245 contati nel 2015-16. Hanno vissuto

Veneto : firmato in regione primo accordo alternanza scuola-Lavoro nell'artigianato : Venezia, 23 gen. (AdnKronos) - "Il Veneto è portato a un dialogo naturale tra scuola e lavoro. La regione del Veneto, infatti, quindici anni fa è stata la prima in Italia a codificare l’alternanza scuola-lavoro come elemento strutturale dell’offerta formativa nel “sistema educativo”, provando a intr

Lavoro - Regione Liguria : ok accordo per formazione porto Trieste : Roma, 15 gen. (askanews) E' stato siglato oggi, nella sede della Regione Liguria, l'accordo tra l'Agenzia per il Lavoro Portuale del porto di Trieste, il Rina, la Culmv e la Fondazione Cif. Alla firma ...

Shonda Rhimes dall’accordo con Netflix alle molestie e relazioni sessuali sul Lavoro - le dichiarazioni al TCA 2018 : Oltre che presentare le nuove serie For The People e lo spin-off di Grey's Anatomy, Shonda Rhimes al TCA 2018 - Winter Press Tour di Pasadena ha risposto ad una serie di domande sulla stretta attualità, sia personali che generali. La showrunner di Grey's Anatomy e Scandal ha fatto chiarezza sul suo accordo con Netflix, confermando che resterà comunque legata alla ABC per tutta la durata dei cinque show attualmente in produzione per ...

Grieco (Toscana) : bene accordo tra Regioni e Governo su Lavoro : Firenze, 21 dic. (askanews) accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni, riunite oggi a Roma, su un pacchetto di provvedimenti che riguardano i servizi per l'impiego e le politiche attive per il ...

Borse positive dopo l'accordo su Brexit. Lavoro Usa oltre le stime : Intanto alla Casa bianca hanno incassato dati oltre le attese sul mercato del Lavoro Usa : a novembre la prima economia al mondo ha creato 228 mila nuovi posti di Lavoro, oltre le previsioni che ...