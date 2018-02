LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA Saronno | morti in corsia | chiesti 30 anni per

Morti in corsia - l’infermiera LAURA TARONI e altri quattro medici scelgono il rito abbreviato : Si separa il destino processuale degli “amanti killer”. Sarà processata secondo rito abbreviato Laura Taroni, che in servizio dell’ospedale di Saronno (Varese), accusata in concorso con l’ex vicedirettore del pronto soccorso Leonardo Cazzaniga di aver ucciso suo marito Massimo Guerra, il suocero Luciano e sua madre Maria Rita Clerici, dandogli procurandogli overdose con i farmaci. La richiesta è stata presentata questa mttina in aula ...