Laura Pausini telefona in diretta al Festival di Sanremo

Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 in E tu per Laura Pausini al telefono (video) : Il duetto di Claudio Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 è un omaggio a Laura Pausini, che raggiunge il Teatro Ariston con una telefonata nella quale ci aggiorna sulle sue condizioni di salute. L'artista di Solarolo non ha infatti potuto partecipare alla prima serata a causa di una laringite acuta, per la quale è in cura con il suo medico di fiducia. La Pausini è attesa per sabato 10 febbraio, andando così a rimandare l'appuntamento con X ...

In dubbio la buona fede di Laura Pausini dopo il forfait a Sanremo 2018 : arriva la risposta (video) : Il Festival di Sanremo 2018 non è ancora iniziato, ma le polemiche lo hanno preceduto tanto da richiedere un chiarimento da parte di Laura Pausini che ha registrato un video nel quale ha voluto confermare di non poter cantare a causa della laringite acuta che l'ha colpita. Nella consueta conferenza stampa delle 12, uno dei giornalisti presenti in conferenza stampa aveva avanzato l'ipotesi che la sua fosse una mossa strategica per prendersi la ...

Sanremo 2018 - Laura Pausini senza voce : “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” : “Questo è il video che avevo registrato ieri sera… sto migliorando eh! Sabato ci sarò”. Laura Pausini appare afona su facebook (con tanto di pigiama rosa e unicorno): “Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna!” L'articolo Sanremo 2018, Laura Pausini senza voce: “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 - dubbi sul forfait di Laura Pausini : la cantante risponde alle accuse : Una forte laringite costringe Laura Pausini a spostare a sabato 10 febbraio la sua ospitata al Festival di Sanremo prevista per la serata d’apertura del 6 febbraio. Eppure durante la conferenza stampa di presentazione della prima puntata (QUI la scaletta) qualcuno ha insinuato il dubbio che la star abbia inventato tutto per non essere oscurata dalla presenza di altri ospiti, in particolare Fiorello, attesi sul palco proprio martedì sera. ...

