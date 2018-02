La Terra di Mezzo | L’ombra della Guerra si aggiorna ed espande

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : in arrivo oggi il DLC "La Spada di Galadriel" : Già qualche tempo fa vi avevamo riportato i piani di Warner Bros. Interactive Entertainment per i contenuti futuri del suo La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, tra i quali rientrava un nuovo DLC previsto per questo mese.Il contenuto in questione, "La Spada di Galadriel", è previsto in uscita nella giornata di oggi, 6 febbraio, come annuncia WB Games. In questo DLC dedicato alla storia i giocatori vestiranno i panni di Eltariel dopo le ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : arriva la Tribù dei Fuorilegge : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato la nuova espansione Nemesi Tribù dei Fuorilegge, che porta a Mordor la ribelle e sprezzante Tribù dei Fuorilegge con armi e stili di combattimento unici, missioni aggiuntive, feroci battaglie, una nuova fortezza e molto altro, il tutto portato in vita dal sistema Nemesi. Il contenuto scaricabile (DLC) dell'espansione Nemesi Tribù dei Fuorilegge include:Inoltre, l'ultimo aggiornamento ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : disponibile l'aggiornamento gratuito per le arene online : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato l'ultimo aggiornamento gratuito di contenuti per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, le arene online, che permettono ai giocatori di addestrare i loro seguaci Orchi facendoli scontrare con Uruk e Olog provenienti dagli eserciti di altri giocatori di tutto il mondo. Con questa lotta all'ultimo sangue, i giocatori possono ottenere ricompense e potenziamenti eccezionali con cui ...

La Terra di Mezzo : L’Ombra della Guerra – il primo DLC introduce una nuova Tribù e non solo : Da pochi giorni è disponibile negli store online il primo DLC dedicato a La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra. Il contenuto scaricabile include: -Equipaggiamento leggendario – Sconfiggete gli Orchi leggendari della Tribù del Massacro per ottenere un set di equipaggiamento leggendario, con sfide aggiuntive per i potenziamenti. -Truppe di Guerra Tribali – Aiutate il vostro alleato e sconfiggete la vostra nemesi nelle missioni ...