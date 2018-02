La svolta di Di Maio | L' Unione europea è la nostra casa

Luigi Di Maio - M5s e la svolta sui candidati : la carica dei 'professionisti' : Fine della regola per cui l'incompetenza è bella e l'inesperienza una virtù. Dopo cinque anni di Parlamento, il Movimento Cinque Stelle cambia anche in questo. E si vede non solo nelle scelte, ma ...

svolta 5stelle : in caso di condanna della sindaca ora deciderà Di Maio : «Rispetteremo il codice etico», va dicendo da mesi Di Maio quando gli chiedono cosa sarà della Raggi, se mai condanna ta. E lo stesso ripetono come un mantra i pentastellati di ogni...

svolta M5s : ok a candidati dalla società civile | Di Maio : "Ora pensiamo in grande" : Tra le novità annunciate dal Movimento la possibilità di candidare nei collegi uninominali personalità non iscritte al movimento ma provenienti dalla società civile. Il mandato del capo politico dura per cinque anni, rinnovabile una volta sola.