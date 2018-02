La Premier potrebbe introdurre la pausa invernale a partire dal 2019

Sorpresa dalla Premier : Ibrahimovic potrebbe dire addio allo United : In casa Manchester United tiene banco il caso Ibrahimovic. Non si parla solo della querelle Conte-Mourinho dunque e verrebbe da dire menomale. Il calciomercato è tornato e dall’Inghilterra si continua a parlare con insistenza del possibile addio di Zlatan ai Red Devils. Sembra infatti che nel mese di marzo il centravanti svedese possa unirsi ai Los Angeles Galaxy “volando” dunque in Mls. Ibrahimovic ha sempr negato la volontà ...