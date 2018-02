La debolezza economica italiana e le pretese europee

huffingtonpost

(Di martedì 6 febbraio 2018) Dalla nascita dell'euro, il peso dell'Italia, negli equilibri europei, e di conseguenza in quelli mondiali, si è progressivamente ridotto. Il suo prodotto lordo ai prezzi di mercato, nel 2002, secondo il database del Fondo monetario internazionale, era pari al 17,2 per cento dei principali paesi dell'Eurozona: Germania, Francia, Spagna, fino a raggiungere Grecia e Irlanda. Nel 2017 quella percentuale è scesa al 15,3 per cento. Con una perdita secca di quasi 2 punti percentuali.Bisogna partire da qui per comprendere la maggior parte dei drammi dell'Italia. La sua progressiva perdita di rilevanza che trasforma le posizioni politiche in richieste petulanti. Lo si è visto nella discussione sui temi della flessibilità di bilancio. Quando la Francia, tanto per fare un esempio, non solo non rispetta il fiscal compact, ma contraddice, dal 2008 in poi, lo stesso ...