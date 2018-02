Juventus | Matuidi infortunato | ecco il responso

Juventus SENZA MATUIDI / Comunicato ufficiale della Juventus : non è da escludere l'ipotesi Asamoah : Juventus SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Juventus - tegola per Allegri : Matuidi salta Tottenham e derby : TORINO - Anche gli esami clinici hanno confermato: Blaise Matuidi salterà Juve-Tottenham ma anche altre partite importanti e difficili come la trasferta di Firenze, il derby col Toro, la semifinale di ...

Juventus - lesione ai flessori per Matuidi : TORINO - E' una lesione di 'grado lieve-medio' l'infortunio patito da Matuidi nel primo tempo di Juventus - Sassuolo . Il giocatore francese è stato sottoposto oggi pomeriggio a esami strumentali ...

Juventus senza Matuidi / Comunicato ufficiale della Juventus : lesione di grado lieve-medio dei flessori : Juventus senza Matuidi: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:29:00 GMT)

Infortunio Matuidi : salterà il Tottenham - il comunicato della Juventus : Infortunio Matuidi – “A seguito dell’Infortunio occorso nella gara di ieri sera, il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi a indagini strumentali presso il J|Medical. Con le riserve legate alla precocità degli accertamenti effettuati, le indagini risultano indicative di una lesione di grado lieve-medio ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie idonee e saranno comunque necessari ulteriori ...

Juventus SENZA MATUIDI / Massimiliano Allegri cambia modulo? Impensabile il ritorno alla difesa a tre : JUVENTUS SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 19:19:00 GMT)

Juventus senza Matuidi / Massimiliano Allegri tra il rilancio di Claudio Marchisio - il 4-2-4 e Stefano Sturaro : Juventus senza Matuidi: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Juventus - Matuidi out un mese : come cambia la squadra di Allegri? : Juventus, Matuidi out un mese: come cambia la squadra di Allegri? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi OUT- Brutte notizie in casa bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni e i primi verdetti medici, Matuidi potrebbe restare fuori per circa un mese. Problemi ai flessori della coscia destra e sirena d’allarme per Massimiliano Allegri. Il ...

L’infortunio di Matuidi cambia la Juventus : Allegri pensa al cambio di modulo - tre ipotesi al vaglio : Nonostante il 7-0 rifilato al Sassuolo, Allegri non può sorridere: la perdita di Matuidi per infortunio, infatti, è più pesante di quanto si possa pensare. Il centrocampista francesce, che rischia di rimanere ai box per un mese (oggi gli esami strumentali) era diventato l’equilibratore del 4-3-3 varato dal tecnico bianconero da ormai un po’ di settimane. L’ex Psg svolgeva alla perfezione le due fasi proteggendo il centrocampo e ...

Juventus - Matuidi stiramento? Allegri : 'Out per la Champions' : Per la gioia di Massimiliano Allegri: "Mancano 15 partite alla fine del campionato, bisogna cercare di vincere il più possibile - ha dichiarato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport - Il Napoli sta ...

Juventus - Allegri svela : le condizioni di Matuidi e la tripletta di Higuain : Dominio della Juventus nella gara di campionato contro il Sassuolo, la squadra di Allegri torna in vetta in attesa della partita del Napoli. Ecco le parole dell’allenatore bianconero ai microfoni di Premium Sport: “Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. In campionato non possiamo permetterci passi falsi, il Napoli sta viaggiando a velocità impressionante. La partita poteva non essere semplice, ma ...

Infortunio Matuidi/ Juventus news - problema muscolare : il centrocampista a rischio per il Tottenham : Infortunio Matuidi, Juventus news: problema muscolare per il centrocampista, è a rischio per il Tottenham. Le ultime notizie sulle condizioni del calciatore francese in vista della Champions(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Juventus - Matuidi : 'Buffon deve continuare a giocare!' : TORINO - Aveva fatto tutta l'intervista ai microfoni di Rai Sport parlando in francese. Ma alla domanda di Xavier Jacobelli su Buffon. Matuidi ha sorriso e ha detto: ' Buffon? Per lui voglio parlare italiano... è un onore giocare con lui, è una leggenda. Lui ...

Juventus - Matuidi a rischio per il Chievo : contusione alla coscia per il francese : Juventus, Matuidi a rischio per il Chievo: contusione alla coscia per il francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi A rischio – Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus fa il punto della situazione riguardo i suoi infortunati. IL COMUNICATO DEL CLUB BIANCONERO Tra coloro i quali si sono aggiunti alla lista degli indisponibili ...