Juventus | Marchisio | ' Mi sento bene | dobbiamo provare a vincere tutto Higuain decisivo'

Juventus - Marchisio parla del suo futuro : importanti rivelazioni : Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport del suo momento attuale, ma anche del futuro in maglia bianconera: “È stato difficile entrare a freddo contro il Sassuolo, visto che non mi ero neanche scaldato. Ho parlato con Higuain dell’assist che gli ho fatto domenica. Un assist simile a quello fatto a Carpi due anni fa per Pogba. Il futuro? Sono concentrato solo sul presente, ho ancora due anni e mezzo di ...

Juventus - Marchisio : 'In Italia giocherò solo con questa maglia' : ... 'È stato difficile entrare a freddo contro il Sassuolo , visto che non mi ero neanche scaldato - ha spiegato il centrocampista che ha superato l'affaticamento muscolare di inizio gennaio a Sky Sport ...

Juventus senza Matuidi / Massimiliano Allegri tra il rilancio di Claudio Marchisio - il 4-2-4 e Stefano Sturaro : Juventus senza Matuidi: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Juventus - medicazione al piede per Marchisio. Ma rassicura : 'Tutto ok' : VINOVO - La Juventus continua a preparare la sfida di domani contro il Sassuolo . Questo pomeriggio i ragazzi di Allegri sono tornati ad allenarsi al Training Center di Vinovo e durante la sessione c'...

News Juventus - importanti novità sulle condizioni di Marchisio : il comunicato : News Juventus – “Mattinata di lavoro, quest’oggi, per i bianconeri di mister Allegri, che si sono ritrovati al Training Center in vista della sfida di campionato in programma sabato sera al “Bentegodi“. Claudio Marchisio ha svolto con il gruppo gran parte della seduta, incentrata sugli aspetti tecnico-tattici del match e sulle migliori soluzioni da adottare contro il Chievo Verona. Al termine dell’allenamento ...

Juventus - buone notizie per Allegri : Marchisio in gruppo : TORINO - Questa mattina la Juventus si allenata a Vinovo in vista della partita con il Chievo di sabato sera alle 20.45. Continuano le buone notizie per Massimiliano Allegri : Claudio Marchisio ha ...

Calciomercato Juventus/ News - futuro Marchisio : è ancora tutto da decifrare (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il centrocampista della Vecchia Signora, Claudio Marchisio, deve ancora decidere cosa farà al termine della stagione(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 14:24:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Marchisio negli Stati Uniti a fine stagione? (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: il futuro di Claudio Marchisio sembra essere scritto, il centrocampista bianconero verso gli Stati Uniti d'America.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:23:00 GMT)

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

Marchisio e le altre bandiere della Juventus : Dopo la conquista della Coppa del Mondo FIFA nel 2006 con l'Italia, si lega definitivamente ai colori bianconeri decidendo di rimanere per giocare in Serie B, nonostante le richieste da parte dei ...

MARCHISIO E LA Juventus/ Il Principino compie 32 anni - tra voci di cessione e l'amore dei tifosi : MARCHISIO e la JUVENTUS, il Principino compie oggi 32 anni: tra voci di calciomercato su un possibile addio al bianconero all'amore sempre mostrato dai tifosi della Vecchia Signora.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Juventus - Marchisio giura fedeltà : “I miei desideri hanno sempre gli stessi colori” : Juventus, Marchisio giura fedeltà: “I miei desideri hanno sempre gli stessi colori” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marchisio giura FEDELTA’ – La Juventus si appresta a modificare parecchie cose nel suo centrocampo: Emre Can sembra ormai molto vicino, e si presume non sarà il solo eventuale nuovo arrivo per la prossima ...

Juventus - Marchisio compie 32 anni : 'Sempre con gli stessi colori'. Auguri commoventi della moglie : "I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori". E' la favola in bianconero del piccolo principe a compiersi attraverso queste sentite parole. La storia di un giovane ragazzino ...

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato news : il centrocampista del Liverpool non esclude Claudio Marchisio : Emre Can alla Juventus, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:22:00 GMT)