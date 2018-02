Juve | ecco le condizioni di Douglas Costa | Barzagli | Khedira e Rugani

Juventus : Matuidi infortunato - ecco il responso : Non arrivano affatto buone notizie dall’infermeria della Juventus: Blaise Matuidi, infortunatosi nella gara di domenica scorsa contro il Sassuolo, ha riportato una lesione di grado lieve-medio al flessore della coscia sinistra. Il centrocampista francese, dunque, dovrà necessariamente stare fermo per almeno 35 giorni. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Massimiliano Allegri che, così, perde uno dei suoi pezzi più importante a ...

Juve - ecco quante partite salterà Matuidi : La Juventus , secondo La Gazzetta dello Sport , spera di recuperare Blaise Matuidi per la sfida di campionato contro la Lazio , 3 marzo, o al massimo per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham , 7 marzo, . Il ...

Clamoroso Younes - altro che Juventus : "ecco perchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

Juventus - Rincon tutto del Torino : scatta l’obbligo di riscatto - ecco quanto incassano i bianconeri : “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo da parte della società Torino Football Club S.p.A. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 6 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione non genera effetti economici ...

Marek Hamsik e la corsa scudetto con la Juventus : “7-0 al Sassuolo? Ecco cosa dico” : “Non abbiamo iniziato bene la partita, concedendo troppi spazi, poi con Insigne e Mertens abbiamo cominciato a dominare. Subito dopo l’intervallo abbiamo fatto il 2-0 e potevamo fare anche un terzo gol”. Marek Hamsik, attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato la gara vinta ieri dal Napoli contro il Benevento. Il centrocampista ha parlato anche dei rivali juventini e del 7-0 al Sassuolo rivelando che “pensiamo ...

Juve-Sassuolo 7-0 : Scansuolo? No - ecco perché : Per la cronaca, poi, la Juventus ha vinto l'85,7% delle partite giocate nel proprio stadio. E in particolare ha uno score del 100% negli scontri diretti con Napoli e Roma , ultime rivali in chiave ...

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : il battibecco De Laurentiis-Marotta - la Juventus e l’infortunio di Mertens : Successo e controsorpasso alla Juventus. Il Napoli continua a non sbagliare un colpo ed ottiene tre punti preziosi nella gara contro il Benevento, ecco le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport: “loro in questo momento in casa sono vivi, in un ambiente rigenerato dai tanti acquisti fatti in settimana. Era una gara più difficile di quanto dicesse la classifica. Abbiamo fatto mezz’ora di grande livello dopo aver fatto ...

Juve - verso un poker di colpi : ecco la probabile formazione 2018/2019 Video : La #Juventus sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto di Marotta e Paratici dovrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco del Liverpool. Il giocatore non ha rinnovato il contratto con i Reds e dovrebbe accordarsi con la Juventus sulla base di un contratto di quattro anni da cinque milioni di euro a stagione. Su di lui è molto forte anche l'interesse di Manchester City e Bayern Monaco, ma la ...

De Laurentiis - ancora stoccate alla Juventus : “la famiglia Agnelli ‘pesa’ - ecco come hanno avuto lo Stadium” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ci ha abituati a non avere peli sulla lingua ed anche in queste ultime sue dichiarazioni il patron partenopeo lo ha dimostrato. Parlando alla Gazzetta dello sport, De Laurentiis ha toccato l’argomento fatturati tanto caro al suo tecnico Sarri: “Oggi il Napoli fattura un terzo della Juve, – ha dichiarato – ma i nostri conti sono migliori dei loro. La Juventus però appartiene ...

Addio alla Juve : ecco il messaggio di Caligara : L'ex Juve ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: 'Sono felicissimo di essere venuto in Sardegna, il mio modello è Marchisio.' Dopo sei lunghissimi anni il mio percorso finisce qui ringrazio tutti ...

Lista Uefa Juventus - le scelte di Allegri : torna Lichtsteiner - ecco il ‘sacrificato’ : Lista Uefa Juventus – Tra poco meno di due settimane tornerà la Champions League con gli ottavi di finale. La Juventus dovrà affrontare il Tottenham con la sfida di andata che si giocherà all’Allianz Stadium il 13 febbraio, mentre il ritorno è previsto il 7 marzo a Wembley. Attraverso il proprio profilo ‘Twitter’ la Juventus ha diramato la Lista Champions per la seconda parte di stagione. torna Stephan Lichtsteiner, il ...

Juventus - ecco Leandro Fernandes : lo manda Raiola : TORINO - Nessun rinforzo per Massimiliano Allegri . Tutto rinviato all'estate, quando la Juventus affonderà il colpo per i big: Emre Can , Lorenzo Pellegrini , Matteo Darmian , tanto per citare gli ...

Champions : da Coutinho a Sanchez - ecco i rinforzi delle rivali di Juve e Roma : In bicicletta, restare fermi è molto più difficile che muoversi. Concetto esportabile al calciomercato, dove la tentazione di modificare e ritoccare le rose non sempre va di pari passo con la lucidità.

L’agente Accardi furioso : “Fernandes alla Juve? Raiola e il club scorretti - ecco cosa faremo” : L’acquisto della Juventus di Leandro Fernandes, trequartista 18enne in arrivo dal Psv Eindhoven, fa discutere. L’agente Beppe Accardi ai microfoni di ‘Premium Sport’ ha sferrato un duro attacco al club bianconero e a Mino Raiola: “Nel calciomercato e nel calcio in generale stiamo arrivando ad un livello di scorrettezze allucinante e se continueremo così tra qualche anno si chiuderanno i battenti Fernandes alla Juve? ...