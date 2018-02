Justin Bieber : il suo commento sull’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl è uno dei più sinceri : Insieme a quello scritto da Demi Lovato, il commento fatto da Justin Bieber in merito all’esibizione di Justin Timberlake all’halftime show del Super Bowl 2018 (clicca qui per vederla interamente) è uno dei più sinceri in assoluto! [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] “Ho amato questa performance”, così inizia il post condiviso da Bieber rivolto al collega Timberlake. “Quanta preparazione per ...

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Presto in arrivo il nuovo singolo : si intitolerà 'Hard 2 Face Reality' : Buone notizie per i fan di JUSTIN BIEBER che molto Presto avranno modo di ascoltare il nuovo singolo del loro artista preferito, la cui uscita è prevista per febbraio.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 04:03:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez più uniti che mai : I soliti detrattori lo avevano accusato di essere (in parte) causa del malessere di Selena Gomez. Malessere che la cantante aveva deciso di affrontare facendosi ricoverare in una clinica di New York specializzata nella cura di ansia e depressione. E dalla quale, dopo quindici giorni di terapie, è stata dimessa rigenerata e decisa a riprendere possesso della propria vita. Ma questa volta Justin Bieber non ha colpe Anzi. Il cantante canadese pare ...

Selena Gomez sta di nuovo male : Justin Bieber preoccupato : Justin Bieber preoccupato per la salute di Selena Gomez Nuovi problemi di salute per Selena Gomez. Dopo il lupus e il conseguente trapianto di rene, nell’ultimo periodo la fidanzata di Justin Bieber sta soffrendo di depressione e ansia. Tanto che, come rivelato da The Blast, la cantante si è concessa due settimane di riposo in […] L'articolo Selena Gomez sta di nuovo male: Justin Bieber preoccupato proviene da Gossip e Tv.

Justin Bieber/ Stabilisce un nuovo record di streams su Spotify : ecco di cosa si tratta : Justin Bieber ha stabilito un nuovo record, superando per la terza volta il miliardo di streams su Spotify. La storia con Selena Gomez prosegue ma qualcosa è cambiato...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:18:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Ecco perché la coppia vuole tenere top secret la loro relazione : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono in crisi? La notizia appare priva di fondamento secondo quanto rivelato da una fonte a loro vicina: Ecco le ragioni...(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Justin Bieber / Dopo la delusione per il mancato Grammy arriva un nuovo album? : JUSTIN BIEBER non ha conquistato i premi attesi nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2018. Ma presto potrebbe arrivare per lui un nuovo album, come anticipato da Luis Fonsi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:17:00 GMT)

Grammy Awards 2018 : Justin Bieber non ci parteciperà - ma tu sarai felice di sapere perché : Non avremo la fortuna di vedere Justin Bieber con un bel vestito elegante sul red carpet dei Grammy Awards 2018, ma il motivo ti consolerà. Il cantante salterà la cerimonia di premiazione in programma domenica 28 gennaio, nonostante sia stato anche invitato ad esibirsi con Luis Fonsi e Daddy Yankee sul successo “Despacito“, che è in nomination per tre Grammy. Secondo le fonti di TMZ, non parteciperà a questo e ad altri eventi del ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik : Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:21:00 GMT)

Justin BIEBER/ Vacanze finite per la pop star - Selena Gomez pensa al matrimonio? : JUSTIN BIEBER è rientrato a Los Angeles dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza con la madre Pattie Malette alle Maldive. Intanto Selena Gomez...(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:38:00 GMT)

Justin Bieber/ Alle Maldive ritrova l'affetto della madre : i litigi del passato sono solo un ricordo : Justin Bieber sta trascorrendo le vacanze Alle Maldive in compagnia della madre, che ricorda i tempi in cui litigavano a causa dello stile di vita eccessivo di lui.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:42:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Lui in vacanza con la mamma - lei sparisce nel nulla? : JUSTIN BIEBER è in vacanza in una località tropicale insieme alla madre Pattie Malette. Non ci sono invece notizie di SELENA GOMEZ, che non dovrebbe essere al seguito.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:23:00 GMT)

Justin Bieber : pace fatta con mamma Pattie e vanno in vacanza insieme : Justin Bieber è in vacanza una delle donne più importanti della sua vita: la mamma! È bello vedere come i due si siano riavvicinati dopo un lungo periodo in cui praticamente non si parlavano. “La nostra relazione è non pervenuta” aveva detto il cantante nel 2015 a Billboard. I’m so proud of the amazing young man you are, and the young man you are becoming. None of us are perfect and never will be, (so we will always need ...

Justin BIEBER/ La madre di Selena Gomez la critica ancora : "Con lei i consigli cadono nel vuoto" : La madre di Selena Gomez è nuovamente critica con la famiglia, anche se questa volta non è il rapporto con JUSTIN BIEBER a finire nell'occhio del ciclone. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:32:00 GMT)