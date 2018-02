Italo | CdA rinvia valutazione su offerta GIP

Italo a un bivio. Il CdA di NTV valuterà offerta Fondo americano alternativa all'IPO : Teleborsa, - Un Fondo americano mette sul piatto oltre 2 miliardi di dollari per Italo , il treno lanciato da NTV - Nuovo Trasporto Viaggiatori nel 2006, all'epoca della liberalizzazione delle ...

Maxi-offerta da un fondo americano per i treni di Italo. Domani Cda straordinario : Una Maxi-offerta irrompe sulla strada che dovrebbe portare Italo allo sbarco in Borsa. Sul tavolo dei vertici della società di trasporto ferroviario, è infatti arrivata una mega-proposta del fondo americano?Global Infrastructure Partners (Gip) che gestisce asset per 40 miliardi di dollari e che avrebbe acceso un faro sull’azienda guidata da Flavio?Cattaneo....