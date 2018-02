Isola | il look di Alessia Marcuzzi nella terza puntata

Stefano De Martino / Video - complimenti da Mara Venier : il nuovo look piace! ( Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino , inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:58:00 GMT)

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi avverte i fan : il look è riciclato : Poche ore e sarà di nuovo Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi al timone e Stefano De Martino inviato in Honduras. Sono 17 i naufraghi desiderosi di ritrovare fama e visibilità grazie alla vittoria ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast - Alessia Marcuzzi svela i segreti del suo look da prima serata : ISOLA dei FAMOSI 2018 , Anticipazioni e cast : svela ti i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! Rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Isola - Alessia svela gli outfit scelti : copiare il look della Marcuzzi : Alessia Marcuzzi ha scelto il look per l’Isola dei Famosi: gli outfit da copiare Che Alessia Marcuzzi sia una grande appassionata di moda non è una novità. La conduttrice ama scegliere da sola gli outift da indossare nelle trasmissioni che conduce. Anche quest’anno, infatti, la frizzantissima bionda ha deciso in autonomia cosa indossare o meno […] L'articolo Isola, Alessia svela gli outfit scelti: copiare il look della Marcuzzi ...