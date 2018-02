Isola | Francesco Monte dopo l' addio | Una gogna insopportabile Ecco perchè ho

Francesco Monte abbandona l'Isola : "Mi devo tutelare in Italia". La Marcuzzi : "Non ci sono prove delle accuse" : La terza puntata de l' Isola dei Famosi si apre con il caso Canna-gate. Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi annuncia...

Francesco Monte : ecco perchè ho lasciato L’Isola Dei Famosi! : Francesco Monte ha deciso di abbandonare il reality show L’Isola Dei Famosi dopo essere stato accusato da Eva Henger di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. L’ex naufrago spiega perchè ha preso questa drastica decisione. Francesco Monte rientrato in Italia dopo aver abbandonato il reality show “l’Isola Dei Famosi”, spiega a tutti il motivo del suo gesto. L’ex tronista cerca di dare delle delucidazioni, ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte spiega il suo addio su Instagram : “Era diventata una gogna per me” : “Hanno fatto sì che questo per me non fosse più un gioco, ma una gogna“. Queste le parole con le quali Francesco Monte spiega la sua decisione di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. La storia, ormai, la conoscono tutti: Eva Henger ha detto che Monte, in compagnia di altri non ben specificati concorrenti, avrebbe fumato una canna durante la settimana precedente all’inizio del reality, quando già si trovava in Honduras. Da ...

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di raccontare tutta la verità - senza filtri. Ecco la confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

