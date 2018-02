Isola dei famosi 2018 Diretta | Eva Henger furiosa Francesco Monte ritirato Terza

Eva Henger/ "Francesco Monte ritirato? Ha fatto bene - abbiamo rischiato tutti a causa sua"(L'Isola dei Famosi) : Eva Henger, tornerà a parlare ancora una volta dello scandalo al centro del quale è finito Francesco Monte? Staremo a vedere se saranno svelati altri dettagli. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:50:00 GMT)

FRANCESCO MONTE RITIRATO DALL'Isola dei FAMOSI/ Eva Henger : "Ho rischiato anni di carcere per la sua bravata" : FRANCESCO MONTE, finito nell'occhio del ciclone per le accuse di Eva Henger sarà espulso DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Intanto si gode lil flirt con Paola Di Benedetto(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi eliminata : Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi è la seconda eliminata dell’Isola dei Famosi 2018. Con il 50% dei voti, l’attrice romana ha dovuto abbandonare definitivamente l’Honduras. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo Francesca Cipriani (15%) e Rosa Perrotta (35%), le altre due nominate della settimana. Dopo aver comunicato alla Cipriani di poter continuare la sua avventura mediatica, Alessia Marcuzzi ha ...

Isola dei Famosi 2018 - terza puntata del 5 febbraio in diretta. Eva Henger rincara contro Francesco Monte : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 5 febbraio 21.42: Con ancora più ritardo rispetto al solito, ...

Isola dei Famosi - Bianca Atzei scoppia in lacrime in diretta : Nel corso di questa settimana alcuni naufraghi dell 'Isola dei Famosi hanno avuto qualche problema di cuore, in particolare Bianca Atzei ha sofferto molto. Poco prima di partire per l 'Isola , infatti,...

Mara Venier - chi è l'uomo che la lasciò?/ A Bianca Atzei : “Max Biaggi? Di te pensa...” (Isola dei Famosi) : Mara Venier, chi è l'uomo che la lasciò? A Bianca Atzei: “Max Biaggi? Di te pensa...” Confessioni e rivelazioni all'Isola dei Famosi: le ultime notizie sull'opinionista(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:19:00 GMT)

RICCARDO MANDOLINI/ La madre Nadia Rinaldi e le parole sulla famiglia : lacrime in diretta (Isola dei Famosi) : Questa sera, lunedì 5 febbraio, tra gli ospiti di Alessia Marcuzzi nello studio dell'Isola dei Famosi ci sarà anche RICCARDO MANDOLINI, il figlio diciotenne di Nadia Rinaldi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:08:00 GMT)

Cecilia Capriotti/ Mara Venier la critica : "La tua è stata un'uscita infelice" (Isola dei Famosi 2018) : Cecilia Capriotti, la naufraga solleva diverse contestazioni tra cui anche Filippo Nardi che l'ha accusata di essere una vera e propria scansafatice nel gruppo. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:01:00 GMT)

NADIA RINALDI/ Eliminata! Accuse a Francesco Toraldo ex marito : assente per la figlia (Isola dei Famosi 2018) : NADIA RINALDI è pronta allo scontro con Francesco Monte, ma di recente è stata la protagonista di un divertente teatrino con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:58:00 GMT)

Bianca Atzei / In lacrime per Max Biaggi - la Venier : "Gli ho parlato - ti vuole bene" (Isola dei Famosi 2018) : Dopo i primi momenti di fragilità sull'Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei è pronta a dire addio al passato e a tirare fuori la grinta. Ecco le news dell'ultima settimana.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:52:00 GMT)