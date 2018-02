ISOLA DEI FAMOSI 2018 Attacco di Franco a Francesca Cipriani | cosa nasconde Cecilia

L'ISOLA DEI Famosi 2018 - le frasi choc del marito di Eva Henger a Striscia : Nessun passo indietro ma nuove clamorose dichiarazioni. Eva Henger è rientrata in Italia e nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi ha ribadito le sue accuse nei confronti di Francesco Monte. ‘La droga gli è stata portata in albergo ed abbiamo rischiato l’arresto durante il viaggio di trasferimento in villa. In questo periodo ci sono molti controlli in Honduras’. L’attrice ungherese ha affermato che la verità non va in prescrizione e ...