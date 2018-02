Isola | Alessia Marcuzzi indossa abiti ‘riciclati’ e azzecca la tendenza | il vintage la

Isola - il look di Alessia Marcuzzi nella terza puntata : Conduttrice sì, ma anche stylist di se stessa Alessia Marcuzzi, che anche per il terzo appuntamento con l’Isola dei Famosi, ha scelto il suo outfit e lo ha prontamente anticipato su Instagram poco prima di una diretta...

In nomination Alessia Mancini - Cecilia Capriotti e Simone Barbato. L'Isola cambia giorno : Tra abbandoni e accuse anche la terza puntata dell 'Isola ha i suoi nominati: Alessia Mancini , Cecilia Capriotti e Simone Barbato. LEGGI ANCHE ---> Eva Henger: 'Francesco Monte e la droga? Ho ...

Isola : Simone Barbato - Cecilia Capriotti - Alessia Mancini in nomination : La terza puntata dell’Isola dei Famosi termina con le nomination che spediscono al televoto della prossima settimana Simone Barbato (‘punito’ perché

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi accusa l’accusatrice Henger. Ma Eva la mette KO : Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger Nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (clicca qui per la cronaca minuto per minuto) è andato in onda, come si poteva ben immaginare, il processo a Eva Henger. Rientrata dall’Honduras, l’ex star dei film per adulti ha ribadito con convinzione la sua versione dei fatti relativa al ‘canna-gate’, ma non ha trovato l’appoggio né della conduttrice né degli ...

Isola dei famosi : in nomination Cecilia Capriotti - Alessia Mancini e Simone Barbato - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la terza puntata di lunedì 5 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei famosi: ...

Isola dei Famosi 2018 - terza puntata del 5 febbraio : fuori Nadia. Al televoto Simone - Cecilia e Alessia : Alessia Marcuzzi - terza puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata di lunedì 5 febbraio 21.42: Con ancora più ritardo rispetto al solito, ...

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

CRAIG WARWICK/ Il sensitivo e gli angeli di Elena e Bianca : Alessia Marcuzzi sorpresa (Isola dei famosi 2018) : CRAIG WARWICK, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:39:00 GMT)

Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi : il gesto in diretta per il figlio malato di Elena Santarelli : Chi è il Jack che Alessia Marcuzzi ha salutato all’Isola dei Famosi? Il figlio di Elena Santarelli “Forza Jack!”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha salutato in diretta, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi, i bambini del reparto di oncologia del Bambin Gesù di Roma. Ma chi è Jack? Il figlio di Elena Santarelli […] L'articolo Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi: il gesto in diretta per il figlio ...

Alfonso Signorini - pugnalata ad Alessia Marcuzzi : va da Fazio contro l'Isola dei famosi : Alfonso Signorini , ex opinionista all' Isola dei famosi , 'tradisce' Alessia Marcuzzi. Come? Andando ospite di Fuori tempo che fa proprio contro il reality di Canale 5. Tutto succede stasera. Nel ...

Isola dei famosi - Mara Venier interrompe Alessia Marcuzzi in diretta : 'Fammi fare gli auguri a Fabrizio Frizzi' : 'Alessia, Alessia, Alessia!'. Fuori programma all' Isola dei famosi . La conduttrice Alessia Marcuzzi ha appena finito di ricapitolare il 'caso Francesco Monte', con l'accusa di droga e la sua auto-...

Alessia Mancini / L'attacco di Paola Di Benedetto : "è prepotente" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini è finita al centro degli attacchi di Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta, che dall'Isola del Pejor hanno tuonato contro l'ex letterina.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:46:00 GMT)

“Arriva lui”. Isola dei Famosi - la bomba è pronta a scoppiare. Dopo le indiscrezioni adesso c’è la conferma - tra i due nuovi volti del programma di Alessia Marcuzzi spunta il nome pesantissimo. Combattivo - determinato - bellissimo. Per Francesco Monte e gli altri naufraghi è finita la pacchia : Non sono passate neppure due settimane dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi eppure in Honduras la situazione è già esplosiva. Prima l’addio di Chiara Nasti, poi la lite tra Francesco Monte e Eva Henger con l’accusa di aver portato marijuana sull’Isola. Quindi l’eliminazione della pornodiva e la lite, sempre di Monte con Nadia Rinaldi che non ha proprio gradito le frasi sulle donne cinquantenni che “dovrebbero stare a ...