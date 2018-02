Internet Safe Day - Bullizzati sul web perchè credenti

safer Internet day : "Creare, connettere e condividere rispetto: una migliore connessione internet inizia da te": oggi, martedì 6 febbraio, si festeggia il safer internet Day, giornata di confronto per contribuire a creare una comunità informatica più sensibile e attenta nel mondo virtuale. L’iniziativa, rilanciata sui social con l’hashtag #SID2018, è un’occasione per affrontare i temi del cyberbullismo, della ...

Safer Internet day - Google lancia due chiavette per la sicurezza online : (foto: Wired) Un’internet migliore comincia da te. Questo lo slogan del Safer internet day 2018, la giornata mondiale della sicurezza online celebrata il 6 febbraio e che coinvolge 100 paesi. Un richiamo collettivo per creare un rete più sicura e a misura d’uomo. Non solo sicurezza propriamente detta ma anche contrasto aperto ai fenomeni che ledono internet, tra i quali l’hate speech, il cyberbullismo e la manipolazione in genere. Google ...

Safer Internet Day - Microsoft : Italia al 10° posto per esposizione a rischi online : Oggi, 6 febbraio 2018 ricorre il Safer Internet Day, appuntamento annuale organizzato a livello internazionale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. Per l’occasione Microsoft ha diffuso i risultati dell’edizione 2017 Digital Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza ...

Safer Internet Day - navigare senza rischi. Fedeli : "Consapevolezza - informazione - regole - educazione" : La giornata mondiale per la sicurezza sul web. Al Teatro Brancaccio di Roma l'incontro fra Miur, Polizia postale e scolaresche contro il cyberbullismo....

Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione : Ricorre Oggi, 6 febbraio 2018, il Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione sui rischi legati a Internet. Google ci spiega quali sono le misure di sicurezza che fornisce ai suoi utenti per mantenere al sicuro i propri dati e per utilizzare la Rete in tutta tranquillità. L'articolo Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione è stato pubblicato per la prima volta su ...

Safe Internet Day secondo TIM Protect : figli lontani dai pericoli degli smartphone in questo modo : Oggi 6 febbraio ricorre il Safe Internet Day 2018. La parola chiave è sicurezza nell'utilizzo della rete, soprattutto per i nostri figli, da minacce di svariato tipo che virtualmente e non solo mettono in pericolo la loro incolumità. Per l'occasione, TIM ha promosso il suo servizio TIM Protect con un occhio di riguardo proprio alle fasce d'età dei piccoli internauti. TIM Protect in effetti è il servizio che pure consente di controllare ...

Safer Internet Day - Telefono Azzurro : «Dobbiamo proteggere i ragazzi» : I ragazzi vivono in Rete ma ne hanno anche paura. A confermarlo è la ricerca effettuata da Sos il Telefono Azzurro insieme a Doxa Kids su oltre mille bambini e adolescenti italiani, presentata in occasione del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla sicurezza online e istituita nel 2004 dall’Unione Europea, che si celebra il 6 febbraio. Il tema quest’anno ha l’obiettivo di contrastare l’odio in rete: «Create, ...

Safer Internet Day - domani la Giornata mondiale della sicurezza digitale : 6 ragazzi su 10, tra i 12 e i 18 anni, dicono di aver vissuto un'esperienza spiacevole nello streaming live , e nonostante ciò continuano ad usare e far entrare nella propria sfera di relazioni, ...

Safer Internet Day 2018 : il 6 febbraio è la Giornata Internazionale della Navigazione Sicura in Rete : ... sede del Comune di Milano, si tiene un confronto con aziende nel settore del tech su temi caldi come gaming , denaro, sessualità, violenza e contenuti lesivi o inadeguati attraverso lo streaming o ...

Safer Internet Day : il 6 febbraio l'evento al Teatro Brancaccio : ... sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del MIUR e su www.generazioniconnesse.it , e si aprirà con un collegamento dall'Europarlamento di Strasburgo dove la Commissaria all'Economia e ...

Safer Internet Day : ecco i dati su web e minori in una INFOGRAFICA : Il 6 febbraio si celebrerà anche in Italia il Safer Internet Day: si tratta di un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, che vuole promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento, arrivando a ...