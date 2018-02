Internet delle cose | Palazzetti punta alla stufa digitale

Metal Gear Survive richiederà una connessione costante a Internet e proporrà delle microtransazioni : Se sei il primo gioco della saga di Metal Gear ad arrivare sul mercato dopo l'addio di Kojima e ti proponi come uno strano ibrido che unisce elementi stealth, action, survival, single-player e multiplayer, fatichi parecchio a superare il pregiudizio di diversi giocatori. Se poi decidi di proporre in combo due elementi odiati dagli utenti come le microtransazioni e l'always online il rischio di essere bollato a priori come un gioco pessimo cresce ...

Trump soffia sulla rivolta delle promesse tradite. Teheran reprime le proteste e blocca Internet : Secondo uno studio recente, i Pasdaran controllerebbero addirittura il 40% dell'economia iraniana: dal petrolio al gas e alle costruzioni, dalle banche alle telecomunicazioni. Un'ascesa che si è ...

Un terzo delle famiglie ancora senza accesso a Internet : (Teleborsa) - Italiani sempre più connessi ad Internet ma meno rispetto alla media europea . Questa la fotografia scattata dall'Istat, che evidenzia un aumento rispetto al 2016 della quota di famiglie ...

Un terzo delle famiglie ancora senza accesso a Internet : Italiani sempre più connessi ad Internet ma meno rispetto alla media europea . Questa la fotografia scattata dall'Istat, che evidenzia un aumento rispetto al 2016 della quota di famiglie che dispone ...

Standard cercasi per l'Internet delle Case : Tutto il rapporto tra scienza e IoT non è ancora sviluppato come dovrebbe". E il suo collega Brighenti conferma: "In ambito sanitario, mi risulta che le superfici cosiddette "smartizzabili" ...

Il 2018 sarà l'anno della cybersicurezza in Europa (ma non per l'Internet delle cose) : La Commissione europea lancia la sua controffensiva agli attacchi informatici, ma non stringe le maglie della cybersicurezza degli oggetti connessi

Fiducia nella sicurezza " una delle preoccupazioni più pressanti dell'universo Internet : Ad esempio, il caso Snowden ha rivelato al mondo l'esistenza del catalogo ANT della NSA e quindi l'utilizzo di backdoor o altri strumenti inseriti nelle soluzioni per la sicurezza perimetrale al fine ...

Internet delle cose : un mondo in crescita : Internet delle cose entra nelle case degli italiani e continua il trend positivo degli ultimi anni. Le applicazioni utilizzabili di questo mondo un po' magico sono sempre più alla portata dei comuni ...