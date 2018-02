Inter e Roma | Spalletti si ' confessa' E intanto Totti | Non lo conosco

Inter E ROMA - SPALLETTI ‘SI CONFESSA’/ La risposta del mister : Non ho detto nulla di strano : SPALLETTI, INTER e ROMA: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Corsa Champions : Lazio - Inter e Roma al rallentatore : Corsa Champions: Lazio, Inter e Roma al rallentatore Corsa Champions: Lazio, Inter e Roma al rallentatore Continua a leggere L'articolo Corsa Champions: Lazio, Inter e Roma al rallentatore sembra essere il primo su NewsGo.

Lazio - Inter - Roma : frenata Champions. Il Milan recupera su tutti : Da dopo Natale è tutto un gran frenare: le prime due se ne sono andate, la corsa a tre è poco corsa e molto cammino, con fermate. Lazio, Inter e Roma dovrebbero giocarsi i due posti Champions ...

Inter - CorSera : Spalletti e le confidenze ai tifosi. "All'Inter non c'è equilibrio. Roma vende tutti. E Totti..." : Una chiacchierata con sei tifosi della Roma fuori da un ristorante, dopo il match fra Inter e giallorossi , 21 gennaio, : Spalletti fa confidenze, a notte fonda, come ricostruisce un articolo del ...

La Roma espugna Verona e ora insidia l'Inter : Roma, 4 feb. , askanews, La Roma torna alla vittoria e affonda il Verona al Bentegodi. Decisiva la rete di Under dopo un minuto di gioco che regala il successo alla squadra di Di Francesco. Per il ...

Diretta/ Verona Roma - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Intervallo : Diretta Verona Roma: info streaming video e tv, gli scaligeri arrivano dalla grande vittoria di Firenze, i giallorossi sono a secco da sei partite.

Diretta/ Roma Juventus Primavera (risultato live 0-1) streaming video e tv : bianconeri avanti all'Intervallo : Diretta Roma Juventus Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca al Tre Fontane, valida per il campionato 1 (18^ giornata)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Dzeko : 'Lusingato dall'Interesse del Chelsea ma Roma è casa. Sono felice di essere rimasto' : Edin Dzeko, centravanti della Roma, è stato intervistato dal portale bosniaco klix.ba per commentare il suo mancato trasferimento al Chelsea. In questa sessione di mercato invernale sei stato molto ...

Verdi - tutti pazzi per l’attaccante del Bologna : non solo l’Inter - c’è anche la Roma : La decisione dell’attaccante Verdi ha sorpreso un pò tutti, il calciatore ha scelto di rimanere al Bologna e di rifiutare il corteggiamento del Napoli, squadra che guida la classifica del campionato di Serie A, situazione che non si vede tutti i giorni. Sono vari i motivi che hanno spinto il calciatore a declinare l’offerta degli azzurri, la prima riguarda il presente. Verdi sta disputando la migliore stagione della carriera ed al ...