Inter | Cancelo fuori per motivi disciplinari

Inter - Cancelo out contro il Crotone? Non è stata una scelta tecnica : L’Inter sta attraversando un momento veramente negativo, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’ennesimo pareggio contro il Crotone, dal sogno scudetto adesso anche la qualificazione in Champions League è a serio rischio. Nell’ultimo match ha fatto molto discutere l’esclusione dall’11 titolare dell’esterno Cancelo, al suo posto ha giocato D’Ambrosio. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ ...

Inter - Joao Cancelo : 'Troppo tempo senza vincere. Riprendiamo la Lazio! Sul ruolo...' : Sky Sport : 'Credo che oggi Interessi solo la vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e cercare i tre punti. Il calo non credo sia una questione psicologica o fisica. Semplicemente il calcio è così: a ...

Calciomercato Inter/ News - Marcelino si arrende : Cancelo non torna a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’allenatore del Valencia, Marcelino, ha parlato del futuro del terzino nerazzurro Cancelo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Inter - Cancelo ora vuole restare : Dopo i mal di pancia autunnali legati al poco utilizzo, Joao Cancelo ora si sente al 100% inserito nel progetto tecnico dell'Inter e si è, di fatto, tolto dal mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport il laterale portoghese che aveva chiesto al suo agente Jorge Mendes di lavorare ad un ritorno al Valencia ora è convinto di poter dire la sua e provare l'Inter a riscattarlo a fine stagione.

Inter - il Valencia spinge per riavere Cancelo : l’agente in pressing per liberarlo : Inter, il Valencia spinge per riavere Cancelo: l’agente in pressing per liberarlo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Valencia spinge PER riavere Cancelo – L’Inter spera di chiudere il mercato di gennaio con gli innesti richiesti dal tecnico Luciano Spalletti. Non solo arrivi, ma anche partenze: in diversi hanno infatti chiesto la ...

Calciomercato Inter/ News - Cancelo vuole andarsene - i nerazzurri lo blindano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il terzino destro del club meneghino, Cancelo, vorrebbe fare ritorno a Valencia ma la dirigenza rifiuta(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:49:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - Joao Cancelo pronto a tornare a Valencia? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:17:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Inter - assalto a Cristante : out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro : Inter, assalto a Cristante: out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A Cristante- Dopo un periodo leggermente complicato, prende corpo il mercato dell’Inter in vista del mese di gennaio. Nessun grande colpo in arrivo, ma la società nerazzurra cercherà di limare alcuni aspetti in vista della seconda ...

Inter : sale Ramires - idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse : Per finanziare il mercato in entrata servono uscite per permettere l'autofinanziamento voluto da Suning

Inter - l'ammissione di Cancelo : "La Serie A è il campionato più difficile d'Europa" : Milano, 31 dicembre 2017 – Si sta ritagliando il suo spazio Joao Cancelo , e con esso gli apprezzamenti di Spalletti. L'infortunio di D'Ambrosio lo ha lanciato nell'undici titolare nel delicato ruolo ...

Mercato Inter - Ausilio : 'Cancelo e Joao Mario restano a gennaio' : Notizie sul tema Inter-Lazio 0-0: Icardi e Immobile non fanno male, Felipe Anderson al top Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi sabato 30 dicembre Mano di Mertens? ...

Inter - classifica positiva - attacco no. Cancelo promosso - Icardi stanco : Il 2017 Interista si chiude con un risultato Interlocutorio, che si presta a differenti visioni: da una parte evita che la crisi diventi profonda, dall'altra non la cancella appieno. il dato positivo -...

Inter - tempo di mercato. Cancelo e Joao Mario restano ma Ausilio tiene gli occhi ben aperti : Notizie sul tema Inter-Lazio diretta TV e streaming, dove vedere il match di oggi sabato 30 dicembre LIVE Inter-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: VAR decisivo, niente rigore Mano di Mertens? ...