Inter-Bologna | Spalletti pensa alla mossa inedita

Meteo - maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti Interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Arte Fiera 2018 : tutto il meglio del weekend più Internazionale di Bologna : Ora tutti vogliono andarci incuriositi dall’apertura di FICO, tanto che per questo anche il New York Times ha appena inserito Bologna tra le tappe da non perdere in Emilia, una tra le sue 52 mete da visitare nel 2018. Ma tra i momenti migliori per tornare e vivere questa città piena di storia, cultura, oltre che di tradizioni enogastronomiche c’è questo: il weekend di Arte Fiera, la Fiera di Arte Moderna e Contemporanea che torna ...

Verdi - tutti pazzi per l’attaccante del Bologna : non solo l’Inter - c’è anche la Roma : La decisione dell’attaccante Verdi ha sorpreso un pò tutti, il calciatore ha scelto di rimanere al Bologna e di rifiutare il corteggiamento del Napoli, squadra che guida la classifica del campionato di Serie A, situazione che non si vede tutti i giorni. Sono vari i motivi che hanno spinto il calciatore a declinare l’offerta degli azzurri, la prima riguarda il presente. Verdi sta disputando la migliore stagione della carriera ed al ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Juve show - novità sul fronte Inter - attive Genoa - Bologna - Samp e Fiorentina : Ultimi giorni di Calciomercato, trattative caldissime. L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di Calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore ...

Bologna : Interesse per Pasqual ? : La notizia ha preso corpo nelle ultime ore ed è rimbalzata direttamente dalla città felsinea. Il Bologna, stando a quanto detto da attenti osservatori del mondo rossoblù, starebbe facendo un pensiero su Manuel Pasqual per rafforzare il proprio pacchetto arretrato. Una notizia che non va oltre a questi chiacchiericci e che, cosa importante da segnalare,...

Calciomercato Inter - scambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Parlamentarie - Di Battista (M5S) : “Caos esclusi? Regole Interne. Pensate al Pd che candida Casini a Bologna” : “Non metto in dubbio che ci siano bravissime persone che sono state escluse, ma ci sono un capo politico e un garante che si assumono delle responsabilità. Hanno ritenuto che qualcuno non era ancora pronto per un’esperienza parlamentare. Ma noi abbiamo potuto candidare migliaia di persone e fatto scegliere da migliaia e migliaia di iscritti”. Alessandro Di Battista ha commentato così le polemiche scoppiate sulle votazioni per ...

Calciomercato Bologna - c’è l’Inter dietro il rifiuto di Verdi al Napoli : Calciomercato Bologna – Quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni in casa Bologna, in mattinata è arrivata la comunicazione ufficiale di Verdi che ha deciso di rimanere in rossoblu e rifiutare il corteggiamento del Napoli, una scelta sicuramente coraggiosa, non è da tutti i giorni rifiutare una squadra che guida la classifica di Serie A. La scelta è avvenuta per due aspetti: per il presente e per il futuro. Per il presente ...

DIRETTA / Inter Bologna Primavera (risultato finale 2-1) streaming video e tv : la decide Emmers! : DIRETTA Inter Bologna Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dopo la vittoria in Supercoppa i nerazzurri si tuffano nuovamente nel campionato(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:43:00 GMT)

Campionato Primavera - Inter-Bologna in diretta su Sportitalia - Inter Tv e Facebook : Nel weekend in arrivo il Campionato di Serie A si ferma per un periodo di sosta, ma gli appassionati di calcio non avranno certamente tempo per annoiarsi. Il Campionato Primavera, che consente sempre a diversi giovani talenti di mettersi in mostra, continua infatti regolarmente e prevede in calendario una gara che si preannuncia Interessante. Sabato […] L'articolo Campionato Primavera, Inter-Bologna in diretta su Sportitalia, Inter Tv e ...