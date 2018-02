In questa campagna elettorale sembra che ci possano essere anche i giornalisti

huffingtonpost

: L'albero velenoso di questa campagna elettorale - condotta a colpi di 'gli altri sono peggiori di noi' - non può ch… - vittoriozucconi : L'albero velenoso di questa campagna elettorale - condotta a colpi di 'gli altri sono peggiori di noi' - non può ch… -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Un fine settimana importante quello che abbiamo alle spalle, per il tipo di informazione e la qualità della stessache abbiamo ancora davanti.Giovedì scorso si è riunita la seconda sessione del tavolo tecnico sulla trasparenza della comunicazione, promosso dall'Agcom, con le categorie professionali ed economiche del circuito dell'informazione insieme ai titolari delle grandi piattaforme social come Facebook, Google, Wikipedia.Al centro della discussione le dinamiche che già si individuano sulle nostre bacheche, che vedono ondate di messaggi e di avvisi, altamente personalizzati raggiungerci, a secondo della nostra residenza, e del nostro votare o meno in collegi contendibili. Si sta riproducendo, almeno in formato minore, un meccanismo non dissimile da quanto è accaduto negli stati di confine durante la...