In nomination Alessia Mancini | Cecilia Capriotti e Simone Barbato L' Isola cambia giorno

Isola dei famosi : in nomination Cecilia Capriotti - Alessia Mancini e Simone Barbato - ecco i gruppi “migliori” e “peggiori” : Isola dei famosi, ecco chi va in nomination dopo la terza puntata di lunedì 5 febbraio e quali sono i due gruppi creati dal “migliore” e dal “peggiore” che vivranno su due isole distinte. Isola dei famosi 2018, i concorrenti Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto […] L'articolo Isola dei famosi: ...