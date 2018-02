Il tribunale | Dell’Utri resta in carcere

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha deciso che Marcello Dell’Utri rimarrà in carcere : Il tribunale di sorveglianza di Roma non ha accolto la richiesta degli avvocati di Marcello Dell’Utri – uno dei fondatori di Forza Italia, oggi in carcere a Rebibbia (Roma) per una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa – di The post Il tribunale di sorveglianza di Roma ha deciso che Marcello Dell’Utri rimarrà in carcere appeared first on Il Post.

Dell’Utri - il tribunale di Sorveglianza si riserva sulla richiesta di scarcerazione : I giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma si sono riservati di decidere in merito all’istanza di scarcerazione per motivi di salute Marcello Dell’Utri. A presentare la richiesta sono stati i legali dell’ex senatore. La procura generale ha espresso parere negativo nel corso dell’udienza svoltasi a porte aperte. Il fondatore di Forza Italia, collegato in videoconferenza e che non ha fatto dichiarazioni, è attualmente detenuto nel ...

Marcello Dell’Utri resta in carcere. tribunale di Sorveglianza non accoglie istanza difesa : Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata dai legali dell’ex senatore Marcello Dell’Utri che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. I legali avevano motivato la richiesta sulla base delle cattive condizioni di salute del detenuto. L'articolo Marcello Dell’Utri resta in carcere. Tribunale di Sorveglianza non accoglie istanza difesa proviene da Il ...

Dell’Utri - il tribunale di Sorveglianza si riserva sugli arresti domiciliari. L’ex senatore : “Sono stanco” : Ancora qualche giorno d’attesa. Poi Marcello Dell’Utri saprà cosa ha deciso per lui il tribunale di Sorveglianza di Roma. Potrà essere liberato perché le sue condizioni di salute sono incompatibili col carcere? O dovrà scontare per intero la condanna a sette anni per concorso esterno a Cosa nostra? A stabilirlo saranno i giudici che oggi hanno discusso per oltre due ore in un’udienza a porte chiuse. Nel pomeriggio comincerà la ...