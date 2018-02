Il ritorno delle sorelle Sanderson : Finalmente dopo 25 lunghissimi anni di attesa, per i fan di Hocus Pocus ci sarà una bellissima sorpresa. Ritornano nei grandi schermi le protagoniste sorelle Sanderson, anche se essendo molto dispettose sono sempre state le più amate da tutto il pubblico. Hocus Pocus - Le tre scatenate streghe Il film è stato diretto dal regista Kenny Ortega ed è stato distribuito per la Walt Disney Pictures. Le tre sorelle vissute nel XVII secolo tornano in ...

TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE : NIRAI-KANAI N. 1 – Il ritorno delle Clamp! : Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2017 finalmente arriva in Italia TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE: NIRAI-KANAI n. 1, l’ultimo successo del quartetto di fumettiste giapponesi più famoso al mondo, le CLAMP, e sequel diretto di TSUBASA RESERVoir CHRoNiCLE. Il volume, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 10 gennaio 2018. Recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran e compagni hanno ...

Elezioni - il giorno del deposito delle liste. Dal ritorno di Bossi al giallo Razzi : ‘Candidato all’estero? Voglio l’Abruzzo’ – CRONACA ORA PER ORA : Umberto Bossi ce la fa ancora una volta: confermato capolista della Lega al Senato nella circoscrizione Lombardia 3, Varese-Como-Lecco, dove fu eletto per la prima volta nel 1987. “Gli porto riconoscenza anche se adesso mi dà del cretino ogni giorno”, la spiegazione del leader del Carroccio Matteo Salvini. Il Senatur correrà contro l’ex direttore de La Padania Gianluigi Paragone, per il M5S, e l’ex ad del Milan Adriano ...

Il ritorno di Corrado Passera. Si lancia nel business delle cliniche veterinarie e punta a una banca : Mentre si riaffaccia sulla scena della grande finanza con la sua Spaxs, a caccia di una banca da acquistare, Corrado Passera prova a farsi largo anche nel business delle cliniche veterinarie. E mette in prima linea la moglie Giovanna Salza, affidandole la presidenza di una nuova società che si occuperà della cura degli amici a quattro zampe.La società, costituita lo scorso 18 dicembre, si chiama Ca' Zampa, nome che pare ...

Il ritorno alla normalità delle politiche monetarie : Uno spettro aleggia sull'economia mondiale: con la stretta delle politiche monetarie degli ultimi dieci anni, molti temono un crollo del prezzo dei titoli e un'implosione del sistema finanziario.Le cassandre prevedono (o ...

Il ritorno delle Province : enti morti che assumono : A più di un anno dal referendum costituzionale che avrebbe dovuto certificarne la morte certa, ecco invece la resurrezione. Le Province tornano a nuova vita grazie alla legge di Bilancio varata dal governo Gentiloni: rianimate da una pioggia di milioni e dal via libera alle assunzioni a tempo indeterminato, dopo il blocco del turn over lungo tre anni, si preparano a una florida ripartenza. A riabilitarle ufficialmente c'è l'iniezione ...

Vodafone aumenta il costo delle offerte e annuncia il ritorno alla fatturazione mensile : Poco alla volta, gli operatori italiani si stanno tutti adeguando alla nuova legge approvata verso la fine dello scorso anno che impone loro di modificare la fatturazione delle offerte da 28 giorni a mensile. Alcuni operatori si sono già esposti nelle passate settimane sulla questione pubblicando i nuovi termini per i loro clienti e oggi è il turno di Vodafone, che sta comunicando la cosa ai suoi clienti tramite SMS e tramite un comunicato sul ...

Vodafone aumenta il costo delle offerte e annuncia il ritorno alla tariffazione mensile : Poco alla volta, gli operatori italiani si stanno tutti adeguando alla nuova legge approvata verso la fine dello scorso anno che impone loro di modificare la tariffazione delle offerte da 28 giorni a mensile. Alcuni operatori si sono già esposti nelle passate settimane sulla questione pubblicando i nuovi termini per i loro clienti e oggi è il turno di Vodafone, che sta comunicando la cosa ai suoi clienti tramite SMS e tramite un comunicato sul ...

DANIELE BOSSARI - 90 SPECIAL / La gioia del conduttore per il ritorno in tv. Svelata la data delle nozze : DANIELE BOSSARI, ospite della prima puntata di 90 SPECIAL, ha parlato del suo matrimonio con Filippa Lagerback, svelando la data scelta per il fatidico sì.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:44:00 GMT)

Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable : delle fonti di Eurogamer lo confermano : Ricordate quando abbiamo parlato dell'apertura del nuovo studio di Playground Games (team che negli anni si è concentrato sullo sviluppo di Forza Horizon)? Lo studio aveva attirato l'attenzione di molti perché a quanto pare si sarebbe occupato di un action RPG open-world sfruttando personalità del settore che avevano lavorato su GTA V, Metal Gear Solid e Hellblade. Secondo delle fonti di Eurogamer.net questo studio si sta occupando del ritorno ...

TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE : NIRAI-KANAI N. 1 – Il ritorno delle Clamp! : Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2017 finalmente arriva in Italia TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE: NIRAI-KANAI n. 1, l’ultimo successo del quartetto di fumettiste giapponesi più famoso al mondo, le CLAMP, e sequel diretto di TSUBASA RESERVoir CHRoNiCLE. Il volume, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 10 gennaio 2018. Recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran e compagni hanno ...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma ... : Confermata invece la prima serata (ore 20.45): entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' ...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo : Juventus-Atalanta sarà la seconda semifinale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, i nerazzurri hanno invece realizzato l’impresa espugnando il San Paolo di Napoli e ora le due squadre si sfideranno a caccia di un posto in Finale. La squadra di Max Allegri, vincitrice delle ultime tre Coppe Nazionali, partirà con tutti i favori del pronostico contro gli orobici che tornano a giocare una ...

Ecco perché il ritorno delle stelle marine nella California meridionale è molto importante : nella California meridionale, le stelle marine potrebbero mostrare un ritorno dopo una misteriosa malattia che ha devastato le popolazioni e le specie lungo la West Coast. Gli scienziati della California meridionale riportano di aver visto stelle adulte per la prima volta dopo anni. La sindrome degenerativa della stella marina provoca lo scioglimento e la dissoluzione degli animali entro pochi giorni prima che muoiano, mutilate. Le stelle marine ...