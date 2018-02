Il Regina Elena rischia di chiudere con una perdita di 240mila euro

Elena - la Regina delle nozze con i fichi secchi : In silenzio, senza troppe cerimonie: è così che le spoglie di Elena del Montenegro sono rientrate in Italia dopo 65 anni per riposare al santuario di Vicoforte accanto a quelle del marito Vittorio Emanuele III, tornato anche lui in patria dopo 71 anni d’esilio, lui sì tra dubbi e polemiche. E non poteva essere riversamente, perché la seconda delle tre regine d’Italia visse la sua vita con discrezione compatibilmente al ruolo, senza ...

rientro salme savoia Regina Elena re vittorio emanule III : Finisce l'esilio postmortem di vittorio Emanuele III di Savoia e della moglie Jelena Petrovic Njegos. Dopo che la salma della Regina elena, in gran segreto, era stata traslata dal cimitero di Montpellier, in Francia, dove fu inumata il 28 novembre 1952, è arrivata al santuario di Vicoforte, nei pressi di Mondovì, nel cuneese, anche il feretro del consorte, che riposava invece ad Alessandria d'Egitto. Un ...

Vittorio Emanuele III tumulato a Vicoforte. Il monarca riposerà accanto alla Regina Elena : Le spoglie di Vittorio Emanuele III sono arrivate al Santuario di Vicoforte, nel Cuneese, verso le 13 trasportata dall’aeroporto di Levaldigi. Il viaggio è avvenuto questa notte da Alessandria d’’Egitto, dove era morto in esilio nel 1947 e sepolto nella cattedrale di Santa Caterina. ...

Vittorio Emanuele III e la Regina Elena - le spoglie a Vicoforte : Vittorio Emanuele III e la regina Elena riposeranno insieme nella cappella di San Bernardo del santuario di Vicoforte. Ma non accennano a placarsi le polemiche con una parte della famiglia Savoia, ...

Savoia - dopo la Regina Elena in Piemonte presto la salma di Vittorio Emanuele III | Ecco chi era : Come anticipato, dopo il ritorno della salma della regina Elena in Italia arriveranno anche le spoglie di re Vittorio Emanuele III. Sarà sepolto accanto a lei, al Santuario di Vicoforte, nel Cuneese

Savoia - dopo la Regina Elena in Piemonte presto la salma di Vittorio Emanuele III : Come anticipato, dopo il ritorno della salma della regina Elena in Italia arriveranno anche le spoglie di re Vittorio Emanuele III. Sarà sepolto accanto a lei, al Santuario di Vicoforte, nel Cuneese

Savoia - la salma della Regina Elena riportata in Italia a Mondovì : La moglie di Vittorio Emanuele III sepolta al Santuario di Vicoforte. La nipote Maria Gabriella ringrazia Mattarella. Ora possibile il rientro di Vittorio Emanuele. Il bisnipote: meritava il Pantheon a Roma

La Regina Elena è tornata in Italia. Ma per qualcuno non è abbastanza : Finisce l'esilio postmortem di Vittorio Emanuele III di Savoia e della moglie JElena Petrovic Njegos . La salma della regina Elena , in gran segreto, è stata traslata dal cimitero di Montpellier, in ...

rientro salme savoia Regina Elena re vittorio emanule III : Finisce l'esilio postmortem di vittorio Emanuele III di Savoia e della moglie Jelena Petrovic Njegos. La salma della Regina elena, in gran segreto, è stata traslata dal cimitero di Montpellier, in Francia, dove fu inumata il 28 novembre 1952, al santuario di Vicoforte, nei pressi di Mondovì, nel cuneese. E tra alcune settimane potrebbe essere raggiunta dal consorte, che riposa invece ad Alessandria d'Egitto. Un ...

Vittorio Emanuele di Savoia : "Stupito per traslazione salma Regina Elena" : ''Ho appreso, insieme ai membri della mia Casa, con stupore, delle dichiarazioni di mia sorella la principessa Maria Gabriella inerenti la traslazione al Santuario di Vicoforte, a nostra insaputa, ...

Savoia - le spoglie della Regina Elena tornano in Italia dopo 65 anni : Galeotta fu l'incoronazione dello zar Nicola II, a Mosca nel 1895, lui principe ereditario in cerca di moglie, lei alta e mora. Bellissima, secondo le cronache dell'epoca, al punto da spingere il ...

Savoia - le spoglie della Regina Elena tornano in Italia dopo 65 anni : Ora le sue spoglie si trovano nella Cappella di San Bernardo del Santuario, la cupola con sezione orizzontale ellittica più grande al mondo e un destino segnato sin dalla sua costruzione. Nel ...

Savoia - le spoglie della Regina Elena tornano in Italia dopo 65 anni : Galeotta fu l'incoronazione dello zar Nicola II, a Mosca nel 1895, lui principe ereditario in cerca di moglie, lei alta e mora. Bellissima, secondo le cronache dell'epoca, al punto da spingere il ...

La salma della Regina Elena torna in Italia - polemica tra i nipoti. Presto anche il rientro del re : torna dopo 65 anni in Italia la salma della Regione Elena, Presto sarà la volta anche delle spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia (attualmente sepolto ad Alessandria d'Egitto).Per ora non si conosce la data di arrivo delle spoglie del sovrano d'Italia dal 1900 al 1946, quando abdicò in favore del figlio Umberto II. In attesa che le sue spoglie vengano traslate, resta chiusa la cappella di San Bernardo, dove ieri il rettore, ...