Il Pericolo di una Storia Unica

Una scuola in Pericolo : È la mattina del 31 gennaio e mi preparo ad andare a El Muntar, una delle tante comunità beduine a est di Gerusalemme la cui esistenza è minacciata dalla brama di terra dei coloni. Leggi

Berlusconi : la sfida è con il M5S - sono una setta Pericolosa. E avverte : 'no' a coalizione con Renzi : In tema di immigrazione il Cavaliere torna ad annunciare un pacchetto di "norme di polizia" che vanno dall'introduzione del poliziotto di quartiere a vere e proprie segnalazioni da parte di privati cittadini perchè le forze dell'ordine individuino i migranti irregolari da avviare poi a ponti navali o aerei con cui li riportemo nei Paesi di origine

“Fate attenzione : è molto Pericoloso!”. Ecco il significato di questa stranezza. Esce tardi dal lavoro e trova una camicia incastrata sul parabrezza. Si spaventa e chiama la polizia che subito mette sull’allerta : “Signora ha fatto bene” : Di cose strane se ne vedono parecchie. Soprattutto nelle grandi città è facile assistere a ‘fenomeni’ piuttosto inquietanti. La preoccupazione per molte persone nasce da alcuni episodi che spesso risultano inspiegabili, ma che invece hanno una spiegazione precisa. Non c’è dubbio sull’ingegnosità dei criminali ed è per questo che è importante conoscere ogni nuova strategia da loro utilizzata per danneggiare gli altri, sperando ...

Aeronautica : volo urgente da Palermo a Genova per una donna in Pericolo di vita : Una donna in imminente pericolo di vita è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi da Palermo a Genova a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per essere ricoverata nell’Istituto “Giannina Gaslini”. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Palermo alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica ...

Brasile - accoltellato in una rapina l'ex Udinese Warley : non è in Pericolo di vita : l'ex attaccante dell'Udinese Warley, nazionale brasiliano dal 1999 al 2001, è stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Joao Pessoa, città dov'è tornato a vivere dopo aver smesso di giocare ...

HAPPY! - Una missione disperata - piste Pericolose e oscuri segreti : Ben ritrovati con l'anteprima del settimo e penultimo episodio di HAPPY!, in onda questa sera su SyFy. L'episodio si intitola "Destroyer of Worlds", titolo che ci fa chiaramente capire che le cose inizieranno a diventare più serie del previsto, dove i nostri protagonisti affronteranno nuove e pericolose sfide.ARTICOLI CORRELATI: HAPPY! - Recensione 1x06 "The Scrap Yard of Childish Things"Cominciamo dalla sinossi:"Finalmente riuniti, Sax e Happy ...

Pericolo valanghe Valle d'Aosta : slavina vicino Oyace. Nessuna vittima - : Sfiorata una casa in prossimità della zona del Grand Combin. A fini precauzionali, sono state evacuate diverse strade regionali

L'analisi Troppo pochi per una zona dove si combatte. La missione militare italiana in Niger è Pericolosa e serve a Macron : Con la missione militare in Niger facciamo i nostri interessi, turare le falle sulle rotte dei migranti, ma anche quelli di Parigi, come si era già capito al vertice euro-africano di Abidjan, ...

'Il M5S è Pericolosissimo - non è un partito - ma una setta' Video : Il #M5S è più pericoloso dei comunisti del '94 ha dichiarato Berlusconi ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, programma di Canale 5. L'ex Cavaliere ha affermato di sentire come mai prima l'urgenza di dover intervenire nelle prossime elezioni politiche di marzo [Video]: vent'anni fa, ha spiegato l'ex premier, si è volontariamente e radicalmente opposto alla vittoria della sinistra e grazie alla nascita di #Forza Italia, il nostro Paese riuscì ...

Clistere disintossicante al caffè? Una pessima (e Pericolosa) idea proposta da Gwyneth Paltrow : (Foto: Angela Weiss/Getty Images) Non è la prima volta che nel mese di gennaio il sito goop.com, gestito e promosso dall’attrice statunitense Gwyneth Paltrow, diventa luogo promozionale per pseudo-rimedi sanitari del tutto inutili. Sarà che a inizio anno molti vorrebbero in qualche modo depurarsi dopo le scorpacciate di cibo delle feste, sarà che le persone sono meglio predisposte, o forse più vulnerabili al marketing sfacciato: dopo le ...

Clistere disintossicante al caffè? Una pessima (e Pericolosa) idea proposta da Gwyneth Paltrow : Nel blog goop.com viene pubblicizzato a 135 dollari un dispositivo per eseguire un Clistere al caffè. Questi lavaggi non solo sono inutili, ma anche dannosi

Carlo Calenda : "Centrodestra e M5S Pericolosi per l'Italia - serve ancora una politica economica seria" : Se dopo le elezioni "non avremo una politica economica seria e un governo in grado di esercitarla andremo incontro a seri problemi" perché l'emergenza economica non è stata del tutto superata, per cui "bisogna fare pochissimo trionfalismo e stare con i piedi per terra". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a Circo Massimo su Radio Capital.Due proposte su tre (quelle del centrodestra e del ...