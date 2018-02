“Il motorsport elettrico? Interessante ma non appassiona”. Parola della pilota Cerruti

agi

(Di martedì 6 febbraio 2018) Dopo la Formula E, anche il motociclismo si riscopre ‘pulito’ e scende in pista con un campionato elettrico. Il suo nome è “Fim Enel Moto-e World Cup” e prenderà il via a partire dal 2019, grazie anche alla collaborazione tra Enel ed Energica (azienda italiana leader nella produzione di moto elettriche dalle grandi prestazioni e di grande qualità). Con potenze superiori ai 100kw le 18 Energica che correranno potranno raggiungere i 240 chilometri orari. E intanto è caccia ai piloti. Ma il motociclismo elettrico, così come la Formula E, riusciranno ad affascinare gli appassionati dei rumori rombanti? Per la pilota automobilistica italiana, Michela Cerruti, sarà difficile, nonostante lei stessa sia una sostenitrice delle nuove frontiere green delle due e quattro ruote. Un mondo di cui ha fatto parte seppur per un breve ...