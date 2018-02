Il Milan prepara Strinic a costo zero per luglio

Milan - Gattuso prepara la sorpresa : l’annuncio dell’allenatore : Il Milan alla ricerca della continuità di risultati in campionato, attesa per la gara contro l’Udinese. Ecco le parole di Gattuso in conferenza stampa: “L’Udinese è una squadra fisica, per portare a casa la vittoria dovremo sudare e non sbagliare nulla: nelle ultime nove partite hanno fatto 20 punti, è una delle squadre che sta meglio. Sono soddisfatto di questi ragazzi, ecco perché non ci sono stati nuovi acquisti come ho già ...

Agenzia del farmaco - la sede di Amsterdam non piace all'Ema : Milano prepara il ricorso : L'Agenzia europea del farmaco , Ema, ha presentato i piani per un 'edificio di punta, moderno', che accolga ad Amsterdam i circa 900 scienziati e ricercatori costretti a lasciare Londra a causa della ...

ALESSANDRO COSTACURTA/ L’ex difensore del Milan prepara gli Europei Under 21 (Che fuori tempo che fa) : ALESSANDRO COSTACURTA, ex difensore del Milan, sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. Ora è Presidente del Comitato organizzatore degli Europei Under 21 del 2019(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:06:00 GMT)

Soccerex si prepara per il debutto in Cina : ci saranno anche Milan e Borussia Dortmund : Si avviCina l’appuntamento con Soccerex China, il celebre evento di business legato al calcio che si terrà per la prima volta a Shenzen, il 17 e 18 aprile. Tra le società che hanno confermato la presenza ci sono anche Milan e Borussia Dortmund. A rappresentare i due club ci saranno Marcus Kam, CEO di Milan […] L'articolo Soccerex si prepara per il debutto in Cina: ci saranno anche Milan e Borussia Dortmund è stato realizzato da ...

Serie A Crotone - Trotta avverte il Milan : "Ci stiamo preparando al meglio" : Crotone - "In questi giorni stiamo lavorando tanto, soprattutto oggi, per prepararci al meglio in vista della gara di San Siro" . Marcello Trotta , attaccante del Crotone , guarda al prossimo impegno ...

Calciomercato Milan/ News : Fassone prepara il viaggio in Cina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News: ultime notizie sul mondo rossonero. Le indiscrezioni, le voci, le novità sulle mosse che interessano la società in questa finestra invernale ormai imminente(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:57:00 GMT)

MONTELLA AL SIVIGLIA/ Ufficiale l’arrivo dell’ex Milan : con lui il preparato rossonero Iannaurato : MONTELLA al SIVIGLIA: l'ex Milan in Spagna fino al 2019. Ufficiale l'accordo con il club andaluso, la partita d'esordio sarà quella del 6 gennaio nel derby col Betis SIVIGLIA(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 14:27:00 GMT)

Simeone manda un messaggio al Milan : l’attaccante prepara lo ‘scherzetto’ : “Al di la’ del fatto che papa’ abbia giocatori nell’Inter, per me e per la Fiorentina sarebbe importante battere il Milan per portare a casa i tre punti”. Cosi’ l’attaccante viola, Giovanni Simeone, ai microfoni di Sky Sport e a due giorni dal lunch match di sabato contro in rossoneri, reduci dalla vittoria di ieri in Coppa Italia contro l’Inter. “Sarebbe bello battere una squadra come il ...

Milano - medici ai convegni sponsorizzati : l'Arac prepara la stretta : L'Anticorruzione regionale è pronta a dare un giro di vite alla partecipazione dei medici ai convegni sponsorizzati dalle case farmaceutiche, possibile terreno fertile per la corruzione come mostrano ...

Milan : Bonucci diventa pasticcere e prepara un panettone [VIDEO] : Leonardo Bonucci, capitano del Milan, veste i panni del pasticcere e imparar a preparare un panettone con tanto di canditi. Dopo la vittoria casalinga contro il Bologna, i rossoneri provano a ritrovare la serenità. Per Gennaro Gattuso, dopo il pari beffa di Benevento è stata la prima vittoria tra le mura amiche, ma i tifosi si aspettano molto di più da una squadra per la quale sono stati investiti in estate qualcosa come 230 milioni di ...

Milan - Gattuso riazzera tutto : bocciata la preparazione estiva di Montella : Milan, Gattuso riazzera tutto: bocciata la preparazione estiva di Montella Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Gattuso riazzera tutto – Il Milan è in una situazione complicata. Come se non bastasse, è arrivato il clamoroso pari di Benevento, con il gol del portiere Brignoli allo scadere. L’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina rossonera non ...

Milano si prepara a festeggiare San’Ambrogio e il Natale : Settimana lavorativa più breve per tanti italiani e soprattutto per i milanesi. L’8 dicembre è venerdì e in molti beneficeranno di un lungo ponte dell’Immacolata, che inizierà in anticipo a Milano dove giovedì 7 dicembre si festeggia il Santo Patrono.…Continua a leggere →

Milano si prepara al Natale 2017 con mercatini ed eventi : Milano si appresta a vivere il Natale 2017 con mercatini ed eventi. Da dicembre in scena la Fiera dell’Artigianato e i mercatini Obej Obej di Sant’Ambrogio. A Milano tornano gli amatissimi mercatini di Natale finlandesi e norvegesi (25 e 26…Continua a leggere →

L’inchiesta – Rivoluzione Milan - Elliott si prepara a subentrare a Li : iniziano le “consultazioni” - scenari clamorosi! : Il Milan è in difficoltà. Questo lo si sa da tempo. Yonghong Li dopo aver acquistato il club dall’ex patron Berlusconi, ha dovuto fare i conti con la dura realtà. Tra finanziatori che si sono tirati indietro, progetti tecnici che non decollano e mercati cinesi non proficui come ci si aspettava, c’è da risolvere una grana davvero enorme, vale a dire quella del prestito del colosso Elliott. Un finanziamento da 303 milioni di euro da ...