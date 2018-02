Il Genoa sbanca l’Olimpico e si allontana dalla zona retrocessione

laprimapagina

: RT @calciomercatoit: #LazioGenoa 1-2 - FISCHIO FINALE, il Genoa sbanca l'Olimpico!!! - ariashernande15 : RT @calciomercatoit: #LazioGenoa 1-2 - FISCHIO FINALE, il Genoa sbanca l'Olimpico!!! -

(Di martedì 6 febbraio 2018) Lazio in caduta libera,in grande spolvero. I ligurino l’Olimpico portando via tre punti pesantissimi nella lotta per