Il Genoa espugna l’Olimpico : 1-2 sulla Lazio : Il Genoa arriva nella capitale e ferma la corsa alla Champions League della Lazio allo stadio Olimpico. I biancocelesti giocano forse la partita peggiore della stagione, per via anche delle assenze pesanti di Milinkovic-Savic e Lulic. Partita piena di emozioni che si accende soltanto nel secondo tempo e porta alla vittoria i rossoblu. Ricordiamo che il match di stasera era valido per la 23^ giornata di campionato. La Lazio si arrende al ...