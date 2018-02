Il Genoa espugna l’Olimpico | 1-2 sulla Lazio

Blastingnews

(Di martedì 6 febbraio 2018) Ilarriva nella capitale e ferma la corsa alla Champions League dellaallo stadio Olimpico. I biancocelesti giocano forse la partita peggiore della stagione, per via anche delle assenze pesanti di Milinkovic-Savic e Lulic. Partita piena di emozioni che si accende soltanto nel secondo tempo e porta alla vittoria i rossoblu. Ricordiamo che il match di stasera era valido per la 23^ giornata di campionato. Lasi arrende alRisultato del tutto inaspettato quello che è uscito oggi allo stadio Olimpico di Roma. Mai e poi mai nessuno si sarebbe aspettato il colpaccio degli uomini di Ballardini, tra l’altro anche ex allenatore biancoceleste. Da evidenziare il calo fisico della squadra capitolina, che sembra non correre più come faceva fino a qualche partita fa. Ma andiamo a vedere la partita nello specifico.Il primo tempo è stato scarso di emozioni e piuttosto chiuso. Una ...