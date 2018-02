Il disastro aereo di Monaco | 60 anni fa

Chapecoense - un anno dal disastro aereo : È già passato un anno esatto dal disastro aereo che ha colpito la squadra brasiliana della Chapecoense. Il 28 novembre del 2016, infatti, il velivolo su cui viaggiavano i carioca si è schianato vicino a Medellin, in Colombia. La Chape avrebbe dovuto giocare la semifinale d'andata della Copa Sudamericana contro l'Atletico Nacional e invece in 71 persone tra calciatori, staff, dirigenti e giornalisti a seguito, persero la vita in quella ...